Ultimatum en plein Euro, le PSG s'énerve pour Xavi Simons

Par Mehdi Lunay

L'avenir de Xavi Simons au PSG demeure flou. Le Néerlandais n'est pas favorable à rester, préférant la Bundesliga. Il est vrai qu'il s'éclate à Leipzig et, en plus, le Bayern Munich le convoite. Le PSG veut clarifier la situation au plus vite.

Au PSG, tout le monde faisait de Xavi Simons le successeur idéal de Kylian Mbappé. Une seule personne s'oppose à ce scénario : Xavi Simons lui-même. Le jeune néerlandais qui appartient au PSG n'est pas très chaud à l'idée de rester à Paris. Il faut dire qu'il a beaucoup progressé à l'étranger lors de ses prêts successifs : au PSV Eindhoven puis au RB Leipzig lors de la dernière saison. A contrario, le club parisien ne l'a jamais intégré pleinement dans son noyau. Cet été, Xavi Simons est bien plus attiré par un départ du PSG que par une place dans l'effectif de Luis Enrique.

L'avenir de Simons doit être décidé à la fin du mois

Ainsi, Xavi Simons hésite à s'engager au PSG la saison prochaine. Pour l'heure, il n'a pas pris de décision définitive sur le sujet. Une situation qui agace la direction parisienne. Selon les informations du compte X PSGinside-actus, cette dernière a lancé un ultimatum à Xavi Simons et à son entourage. Le Néerlandais devra révéler ce qu'il veut faire avant la fin du mois de juin.

🚨 Bayern Munich have made Xavi Simons, their top transfer target this summer, but will have to pay around €100m for the Netherlands international.



(Source: BILD) pic.twitter.com/yRjiN9sHfp — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 20, 2024

Xavi Simons doute fort logiquement puisqu'il ne connaît pas son rôle exact au PSG. Les Parisiens ont développé Bradley Barcola en son absence et voici que Rayan Cherki pourrait aussi lui être mis dans les pattes. Dans le même temps, Simons a plus d'une touche en Allemagne. Convoité par le RB Leipzig qui voudrait le conserver sur le long terme, Simons est une cible du Bayern Munich et de son nouvel entraîneur Vincent Kompany selon Bild. Le média allemand précise néanmoins que le club bavarois devra payer 100 millions d'euros au PSG pour un joueur sous contrat jusqu'en 2027 dans la capitale française.