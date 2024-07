Ugarte a dicté son mercato, le PSG lui obéit

Non retenu par le Paris Saint-Germain et son entraîneur Luis Enrique, Manuel Ugarte devrait partir cet été. Plusieurs clubs européens s’intéressent à son profil. Mais l’international uruguayen a communiqué sa priorité à ses dirigeants, sur le point de s’entendre avec Manchester United.

Le temps où Manuel Ugarte impressionnait la Ligue 1 semble maintenant lointain. Au fil de sa première saison au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain a perdu les faveurs de Luis Enrique. L’entraîneur parisien l’a peu à peu écarté de son onze malgré sa redoutable efficacité à la récupération. A croire que le problème vient plutôt de son utilisation du ballon. Quoi qu’il en soit, l’ancien joueur du Sporting Portugal, recruté pour 60 millions d’euros l’été dernier, ne figure pas dans les plans du coach espagnol pour la saison prochaine.

Ses dirigeants sont donc ravis de voir ses courtisans se manifester. Parmi eux, c’est surtout Manchester United qui a pris les devants sur ce dossier. Alors que l’entourage de l’Uruguayen a démenti l’information auprès du quotidien Le Parisien, le journaliste Fabrizio Romano confirme l’existence d’un accord entre le joueur et les Red Devils depuis plusieurs jours. Notre confrère italien ajoute que les deux clubs auront besoin de temps pour trouver un accord. Il faut dire que le Paris Saint-Germain réclame 70 millions d’euros pour le transfert de son milieu défensif.

🔴🤝🏻 Manuel Ugarte said yes to Man United and also agreed on personal terms few days ago, as revealed.



Negotiations ongoing between PSG and Man United, it will take some days before entering into key/final stages. ⤵️🇺🇾 https://t.co/WfcSqk6okT