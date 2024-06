Théo Hernandez au PSG, l'offre du Qatar a fuité

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un latéral gauche dans l’optique de la saison prochaine, le PSG fait de Théo Hernandez l’une de ses priorités. Mais le Qatar n’est pas prêt à toutes les folies pour recruter le défenseur de l’AC Milan.

Confronté à la blessure de Théo Hernandez et à une incertitude constante en ce qui concerne la forme de Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain souhaite recruter un latéral gauche lors du prochain mercato. Ce poste est l’un des chantiers principaux de Luis Enrique et de Luis Campos, lesquels s’activent pour trouver le joueur idéal. Leur choix n°1 est connu depuis plusieurs jours et a été révélé par la presse italienne, il s’agit de Théo Hernandez. Malgré un contrat jusqu’en 2026 avec l’AC Milan, le latéral gauche de l’Equipe de France est dans les petits papiers du PSG, qui croit en ses chances de rafler la mise.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par T H E O H E R N Á N D E Z (@theo3hernandez)

Le club lombard n’a pourtant pas l’intention de se séparer de celui qui s’impose désormais comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Mais à en croire les informations de Calcio Mercato, le Paris SG souhaite faire le forcing pour le prolonger et une offre de 60 millions d’euros serait d’ores et déjà dans les tuyaux. Une somme importante pour un défenseur, qui a cependant peu de chances de faire plier l’AC Milan. Et pour cause, le dauphin de l’Inter a d’autres plans en tête, comme celui de convaincre Théo Hernandez de prolonger jusqu’en juin 2029 avec une revalorisation salariale à la clé alors que le natif de Marseille fait désormais partie des capitaines chez les Rossoneri.

Le PSG est prêt à payer 60 ME pour Théo Hernandez

Les négociations vont se poursuivre entre les différentes parties mais pour le PSG, il ne fait aucun doute que Théo Hernandez coche toutes les cases et dans ce dossier, c’est très certainement le joueur qui aura le dernier mot. L’international tricolore n’est pas fermé à l’idée de prolonger à l’AC Milan, mais il aimerait que son salaire soit doublé si l’on se fie au média italien. Le club lombard aura-t-il les moyens de proposer de tels émoluments à son latéral gauche ? Le PSG espère que non afin de pouvoir rafler la mise. Si tel était le cas, il est clair que le champion de France en titre réaliserait un immense coup sur le marché des transferts avec Théo Hernandez.