Terrible blessure pour Skriniar, le mercato du PSG chamboulé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG pourrait bien avoir perdu Milan Skriniar pour le reste de la saison, en raison d'une sérieuse blessure à la cheville et d'une opération redoutée. Paris doit absolument recruter en défense désormais.

Touché à la cheville en deuxième période face à Toulouse, Milan Skriniar a été remplacé par le jeune Lucas Beraldo. Le défenseur slovaque a été touché et avait provoqué une grosse inquiétude de la part de Luis Enrique, qui s’était voulu peu rassurant après la rencontre. « Ça ne semble pas être une blessure légère. Il faut attendre les examens qu’il va passer demain. Je suis presque sûr qu’il ne pourra pas participer aux prochains matches », avait livré l’entraineur du PSG, qui peut en effet déjà faire une croix sur l’ancien patron de l’Inter Milan sur les prochaines semaines.

🚨Milan Skriniar sera absent plusieurs mois et pourrait ne plus jouer cette saison ❗️



🔹Le défenseur s’est blessé contre Toulouse. Visiblement touché dans la zone autour de la cheville



🔹La possibilité d’une opération est évoquée pour Skriniar pic.twitter.com/K5hRFoXXAu — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 4, 2024

En effet, RMC confirme la tendance au lendemain du match, à savoir que la blessure est sérieuse et pourrait même mettre un terme à la saison de Skriniar. Peu rassurant dans le jeu, le Slovaque faisait néanmoins partie des titulaires aux yeux de Luis Enrique. C’est la zone autour de la cheville qui serait touchée et une opération est évoquée, ainsi qu’une absence de plusieurs mois. Autant dire que cette information pourrait de nouveau bouleverser les plans du PSG sur le marché des transferts. L’arrivée de Lucas Beraldo doit compenser la blessure longue de Presnel Kimpembe, mais sera insuffisante pour l’ensemble de la deuxième partie de saison. Luis Campos serait déjà prêt à s’activer pour recruter un nouveau défenseur central histoire de ne pas arriver trop affaibli en Ligue des Champions, alors que Nuno Mendes n’est pas certain d’être rétabli à temps et qu’Achraf Hakimi est parti disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc.