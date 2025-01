Surprise en défense, le PSG fonce aux Pays-Bas

Dans : PSG.

Le PSG veut encore se débarrasser de certains joueurs en cette fin de marché des transferts hivernal. Le club de la capitale sera aussi à l'affût si des coups sont à faire concernant les arrivées, surtout en défense.

Luis Enrique est des plus satisfaits de son effectif et a récemment pu bénéficier du renfort de taille de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. L'ailier géorgien devra apporter son talent et son expérience du haut niveau à ses partenaires afin de rafler tous les titres possibles en 2025. L'ancien du Napoli pourrait néanmoins être le seul renfort francilien cet hiver selon les informations du Parisien. Le média français indique que les champions de France sont avant tout concentrés sur le départ de certains joueurs. Cela concerne notamment Milan Skriniar du côté de Fenerbahce. Malgré tout, le PSG reste le PSG et en cas de belle opportunité ou de blessures dans les prochains jours, le club de la capitale pourrait bien se laisser tenter par une nouvelle arrivée.

Une surprise à venir en défense au PSG ?

Selon les informations de PSGInside Actus, le Paris Saint-Germain a un nouveau profil en tête pour venir renforcer sa défense : Ryan Flamingo. Le jeune défenseur du PSV est très coté aux Pays-Bas et a déjà pris part à 29 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec le club d'Eindhoven. Sa polyvalence est appréciée par les Franciliens, alors que Flamingo peut aussi bien jouer dans l'axe que sur le côté de la défense. Le compte parisien rajoute qu'un mouvement n'est pas du tout à exclure en fin de mercato hivernal. Encore sous contrat avec le PSV jusqu'en juin 2029, le joueur de 22 ans vient néanmoins à peine de rejoindre le club, puisqu'il est arrivé l'été dernier en provenance d'Utrecht. Flamingo est estimé à quelque 16 millions d'euros mais Eindhoven pourrait en demander bien plus en cas de mouvement rapide du PSG. A noter qu'outre le joueur batave, Paris suit toujours les profils d'Edmond Tapsoba (Bayer), Marc Guehi (Crystal Palace) ou encore Antonio Silva (Benfica).