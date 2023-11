Skriniar n'a pas arnaqué le PSG, Riolo à son secours

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG doit encore peaufiner quelques détails en défense. Les prestations de Milan Skriniar sont pas mal débattues depuis son arrivée dans la capitale.

Luis Enrique doit faire face à certaines absences de taille depuis quelques jours. Warren Zaïre-Emery ne rejouera pas jusqu'au début de l'année 2024 et Marquinhos s'est blessé avec la sélection brésilienne. Contre Newcastle mardi soir, l'Espagnol devra faire avec les moyens du bord. Et comme très souvent, il devrait compter sur Milan Skriniar, qui est l'un des joueurs les plus utilisés par le PSG depuis le début de saison. Le Slovaque souffle le chaud et le froid avec le club de la capitale et pas mal d'observateurs sont partagés à son sujet. Pour certains, l'ancien de l'Inter est trop lent et trop peu technique pour s'intégrer dans le jeu de ses coéquipiers. Pour d'autres, il est au contraire précieux physiquement et jamais à la ramasse. C'est en tout cas l'avis de Daniel Riolo.

Skriniar reçoit un soutien de poids

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a pas hésité à donner un avis à contre-courant sur Milan Skriniar, qu'il aimerait voir d'ailleurs dans l'axe droit tout le temps. « Skriniar, j'ai toujours pensé qu'il était meilleur en tant qu'axe droit. Je trouve également que certains commentaires sont trop durs avec lui. Sur le but de Balogun, le ballon est en profondeur, et peu importe le défenseur central que tu mets, il serait très compliqué de le rattraper. C'est un joueur assez robuste dans les duels et il peut former une bonne charnière avec un autre défenseur plus rapide. Je me demande aussi s'il ne serait pas meilleur côté droit, alors que lorsqu'il joue avec Marquinhos, il est positionné à gauche, ce qui pourrait être handicapant. Je ne pense pas qu'il soit aussi terrible qu'on le dit. D'accord, il m'a agacé quand il a ramassé le papier contre Milan, c'était un peu bête, mais globalement, je ne le vois pas passer à côté des matchs », a notamment indiqué Daniel Riolo, qui pense que le Slovaque apporte bien plus qu'imaginé au PSG. Reste à savoir si Luis Enrique gardera Skriniar à droite même lors du retour de Marquinhos...