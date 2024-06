Sergio Rico c'est fini, le PSG ne fait pas dans le social

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Eloigné des terrains depuis son grave accident de cheval, Sergio Rico ne rejouera plus sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale ne souhaite pas le prolonger.

Agé de 30 ans, et 13 mois après un très sérieux accident qui a bien failli lui coûter la vie, Sergio Rico va devoir se chercher un nouveau club s'il souhaite reprendre sa carrière de gardien de but. Car le contrat du gardien de but espagnol s'achève ce dimanche, et Bruno Salomon, journaliste de France Bleu Paris, révèle que les dirigeants du PSG n'ont rien proposé à celui qui avait été autorisé par les médecins à reprendre le chemin de l'entraînement en fin de saison. Arrivé en 2019 au Paris Saint-Germain dans le rôle de double de Keylor Navas, puis de Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico s'est fait un beau palmarès dans la capitale, puisqu'il va repartir avec deux fois la couronne de Champion de France, mais également deux Coupes de France et un Trophée des champions.

Sergio Rico repart du PSG avec plusieurs titres

Info @francebleuparis Sergio Rico n'est pas conservé par le Psg. Le gardien espagnol de 30 ans sera libre de tout contrat le 30 juin prochain #fbsport — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) June 28, 2024

Les supporters du PSG, qui lui avaient rendu un formidable hommage lors de son retour au Parc des Princes après son grave accident, se souviendront aussi que le portier espagnol a tenu un grand rôle lors du superbe parcours parisien en Ligue des champions en août 2020 à l'occasion du fameux Final 8 en pleine crise du covid. Keylor Navas s'était en effet blessé lors du quart de finale face à l'Atalanta et Sergio Rico l'avait remplacé en cours de match, puis lors de la demi-finale face à Leipzig. Mais l'Espagnol avait retrouvé le banc des remplaçants pour la finale perdue face au Bayern Munich. Pour l'instant, aucune rumeur ne circule sur un possible rebond de Rico dans un nouveau club, son accident en mai 2023 pouvant forcément inquiéter sur sa capacité à être totalement à 100%.