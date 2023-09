Semaine maudite pour le PSG, ça n'arrête pas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les matchs internationaux sont terminés, et les joueurs du PSG rentrent à Paris, avec tout de même quelques mauvaises nouvelles pour Luis Enrique.

C’est avec un groupe extrêmement réduit que Luis Enrique a dirigé les séances ces derniers jours au centre d’entrainement de Poissy. L’entraineur espagnol le sait bien, les grands clubs voient une grande partie de leur effectif partir au loin pendant les matchs internationaux, avec une crainte principale. Voir un joueur revenir blessé et manquer les matchs suivants. Au moins deux joueurs offensifs majeurs vont connaître cela, alors que les derniers matchs viennent d’être disputés ce mardi soir. Kylian Mbappé n’a pas joué contre l’Allemagne. S’il a été ménagé par Didier Deschamps qui ne voyait pas l’intérêt de le faire jouer avec une gêne au tendon rotulien, il revient tout de même au PSG avec une blessure à faire constater et soigner.

Asensio, une fuite en Espagne sur son indisponibilité ?

🗺️⚽️ Le point sur les dernières rencontres amicales en sélection de nos Parisiens. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2023

Mais à une semaine du match face à Newcastle en Ligue des Champions, c’est surtout le cas de Marco Asensio qui inquiète. L’international espagnol a été touché au pied lors du match face à la Géorgie, et il est immédiatement rentré sur Paris pour faire constater son problème. Le journal AS révèle que la sélection espagnole a été tenue informée du problème de l’ancien joueur du Real Madrid, auteur d’un très bon début de saison avec le PSG, et que cela laisse entendre une indisponibilité d’un mois, jusqu’à la mi-octobre. De quoi lui faire manquer les premiers matchs de Ligue des Champions, même si AS assure que le rapport médical n’est pas définitif, et que c’était la tendance après les premiers examens passés en Espagne. Le PSG va faire son bilan de son côté, et indiquera à l’occasion du prochain point médical ce qu’il en est. En cas de coup dur et d’absence pour plusieurs semaines, Paris se retrouverait tout de même avec encore beaucoup de solutions devant, même si Hugo Ekitike n’est par exemple pas inscrit sur les listes UEFA. Mais vue son importance dans l’effectif, c’est pour le moment surtout le genou de Kylian Mbappé qui sera suivi de près, sachant l’importance de l’attaquant français dans le visage du Paris SG ces dernières semaines.