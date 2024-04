Sans Mbappé, le PSG va encore plus écraser la L1

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sans doute privé de Kylian Mbappé à partir de la saison prochaine, le Paris Saint-Germain sera-t-il davantage concurrencé en Ligue 1 ? Non, répond l’ancien Parisien Jérôme Rothen sans la moindre hésitation.

En pleine renégociation des droits TV de la Ligue 1, le probable départ de Kylian Mbappé au Real Madrid est perçu de deux manières totalement différentes. Certains y voient un mauvais signal envoyé aux potentiels diffuseurs, quand d’autres annoncent au contraire une bonne nouvelle pour la compétitivité du championnat. En effet, un Paris Saint-Germain privé de son meilleur buteur sera peut-être moins dominateur et donc davantage concurrencé. Cette théorie est pourtant démentie par Jérôme Rothen, sceptique sur le niveau des autres clubs.

🗣️ "Paris va perdre son meilleur joueur, mais les autres vont s'affaiblir aussi. C'est toujours la même rengaine"@RothenJerome n'imagine pas une Ligue 1 plus équilibrée la saison prochaine, même sans Kylian Mbappé. pic.twitter.com/SGO27GPnFf — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 4, 2024

« La Ligue 1 ne sera pas plus serrée après le départ de Kylian Mbappé, parce que les autres ne sont pas bons, tout simplement, a lâché le consultant de RMC. Où sont Marseille et Lyon ? La confirmation de Lens qui avait fait un formidable dauphin la saison dernière et qui s'est affaibli cette année ? Le président Olivier Létang nous a confirmé que Lille serait ambitieux et qu'ils ne seraient pas inférieurs à cette année, mais ils vont quand même perdre leurs deux meilleurs joueurs (Yoro et David), voire leur entraîneur... Paris va perdre son meilleur joueur, mais les autres vont s'affaiblir aussi donc c'est toujours la même rengaine. »

Le PSG plus fort collectivement ?

« Vu les moyens du PSG, j'imagine aussi qu'il y a un plan B pour anticiper le départ de Kylian Mbappé. Automatiquement, le collectif devra être plus fort. Avant le coup d'envoi, l'équipe du PSG sera moins forte mais peut-être que dans l'année elle sera beaucoup plus forte collectivement. Et les autres devront rattraper le retard qui est de plus en plus énorme d'année en année. Et le match d'hier (PSG-Rennes en Coupe de France) est symptomatique. (…) Ça ne travaille pas assez bien dans les autres clubs », a critiqué Jérôme Rothen.