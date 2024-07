Saliba intransférable, le PSG provoque Arsenal

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Taulier de l’Equipe de France à l’Euro 2024, William Saliba est une cible du PSG lors de ce mercato et le club parisien a bien l’intention d’insister, même si Arsenal en a fait un joueur intransférable.

En quête d’un défenseur central lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a les yeux rivés vers les performances de William Saliba avec l’Equipe de France. Considéré en Angleterre comme l’un des meilleurs joueurs à son poste depuis deux ans, l’ancien roc de l’Olympique de Marseille plait beaucoup à l’état-major du PSG, à tel point que le champion de France en titre aimerait le recruter dans les mois à venir. Arsenal a d’ores et déjà fermé la porte à un départ de William Saliba puisque le joueur est tout simplement intransférable aux yeux de Mikel Arteta et de ses dirigeants. Un message qui ne refroidi pas pour autant le Paris SG puisque selon les informations de Fichajes.net, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique ont l’intention d’insister pour faire plier Arsenal.

William Saliba au PSG, le Qatar se mange un mur https://t.co/n8OIJDL6PG — Foot01.com (@Foot01_com) July 2, 2024

Le média affirme que le Paris Saint-Germain est aujourd’hui capable de proposer « une grosse somme » d’argent pour convaincre Arsenal de lui vendre celui qui est à ce jour le meilleur défenseur français. Mais comme si ce dossier n’était pas déjà assez compliqué comme ça, un nouvel élément va compliquer la tâche du Qatar puisque le média croit savoir que le Real Madrid a également jeté son dévolu sur William Saliba. Déjà très apprécié pour ses performances en Premier League, le joueur formé à l’AS Saint-Etienne a fini de convaincre tout le monde grâce à son niveau incroyable affiché durant cet Euro 2024 avec l’Equipe de France, raison pour laquelle les Merengue se sont récemment positionnés eux aussi.

Le PSG à fond sur Saliba... le Real Madrid aussi

Que ce soit le PSG ou le Real Madrid, la piste n°1 à ce poste semblait pourtant se nommer Leny Yoro. Mais les discussions avec Lille pour le jeune international français s’éternisent et les clubs intéressés ont visiblement perdu patience à tel point de se jeter sur une nouvelle piste. William Saliba ne sera en revanche pas bradé par Arsenal et pour s’attacher ses services, il faudra sans doute s’approcher des 100 millions d’euros. Le PSG et le Real Madrid sont-ils prêts à monter si haut pour le natif de Bondy ? Cela sera sans doute le seul moyen de faire vaciller Arsenal et encore, pas certain que cela suffise totalement à convaincre les Gunners de se séparer de leur taulier.