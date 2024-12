Rothen fait le mercato du PSG, il faut foncer à Lille

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Gianluigi Donnarumma ne fait plus du tout l'unanimité au PSG. Il se dit même que le club de la capitale pourrait se séparer du portier italien l'été prochain et tenter de récupérer un élément plus en adéquation avec les principes de jeu de Luis Enrique.

Le PSG jouera dans quelques jours à Salzbourg en Ligue des champions l'un des matchs les plus importants de sa saison. Difficile de savoir si Gianluigi Donnarumma sera titulaire mais l'Italien jouera gros si c'est le cas. Il faut dire que l'Italien peine à convaincre depuis son arrivée à Paris. L'ancien de l'AC Milan possède des lacunes dans son jeu au pied et dans le domaine aérien qui ont porté souvent préjudice aux champions de France lors des grands rendez-vous. Si sa prolongation de contrat, qui expire en juin 2026, était bien partie, elle est désormais mise en suspens. Et de plus en plus d'observateurs aimeraient voir l'arrivée au PSG l'été prochain de Lucas Chevalier, qui fait des prouesses avec le LOSC. Ce n'est pas Jérôme Rothen qui dira le contraire.

Rothen n'en peut plus de Donnarumma

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet milité pour que le Paris Saint-Germain saute sur l'opportunité de recruter le natif de Calais : « Gianluigi Donnarumma ? Le problème, c'est que les matchs où il fallait qu'il soit là depuis trois ans, c'est toujours la même chose : il n'est pas décisif. Avec le statut qu'ils lui ont donné, il gagne 1 million d'euros par mois, tout Donnarumma qu'il est, pourquoi ils ne l'ont pas prolongé ? C'est qu'ils se disent qu'il stagne et ne progresse pas sur ses faiblesses. Peut-être qu'il y a possibilité de faire venir Lucas Chevalier. Il faut absolument qu'ils mettent tout en œuvre. Donc, il faut vendre Donnarumma, même s'ils perdront un petit peu d'argent. La politique actuelle du PSG est de prendre les meilleurs joueurs français du championnat ». Lucas Chevalier, qui sera en fin de contrat au LOSC en 2027, ne sera pas bradé par le club lillois, surtout à un concurrent. Selon Sport, les Dogues évaluent leur portier à 40 millions d'euros.