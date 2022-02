Réunion secrète Zidane-Haaland, le PSG torpillé ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Selon les médias allemands, à l'initiative d'Adidas, Zinedine Zidane est venu en Allemagne afin de rencontrer Erling Haaland. L'équipementier du Real Madrid veut jouer un sale tour au PSG et à Nike.

Le 1er janvier dernier, un événement est passé inaperçu pour les fans de football, mais pas pour les spécialistes du marketing et encore moins les équipementiers. En effet, depuis cette Erling Haaland n’est plus sous contrat avec Nike, et la star norvégienne du Borussia Dortmund est désormais libre de négocier avec l’ensemble des fournisseurs, et notamment Adidas et Joma. Et le Bild l’affirme ce samedi, en début de semaine, une réunion a eu lieu à Herzogenaurach, siège de la marque aux trois bandes entre l’attaquant, son père et son avocat d’un côté et les plus hauts dirigeants d’Adidas de l’autre. But de ce rendez-vous, voire dans quelle mesure et à quelles conditions Erling Haaland pour rejoindre la firme allemande. Une décision qui intervient au moment même où le buteur du Borussia Dortmund va changer de club l’été prochain. Pour convaincre le clan Haaland, tout a été mis en œuvre, et notamment la venue de Zinedine Zidane, lui aussi sous contrat avec Adidas, et de Michu, l’attaquant espagnol qui était une des idoles de jeunesse du joueur norvégien.

Adidas veut Haaland au Real Madrid, Zidane entre dans la danse

But de ce déplacement express des deux légendes, marquer de gros points dans l’esprit d’Erling Haaland et le convaincre de définitivement tourner le dos à Nike. Adidas sait que le Paris Saint-Germain tourne autour du buteur qui avec Kylian Mbappé est la star actuelle du football. En signant Haaland, Adidas peut peser de tout son poids dans le marché des transferts, puisque le Real Madrid est sous contrat avec la firme allemande. Un contrat qui rapporte 120 millions d’euros par an au club de Florentino Perez. « Avec le soutien d'Adidas, l'arrivée de Haaland au Real Madrid cet été serait plus facile. Barcelone et le PSG, habillés respectivement par Nike et Jordan (appartenant à Nike), pourraient être laissés pour compte », explique de son côté AS. Et si Zinedine Zidane a été convié à cette réunion, Bild y voit là une réponse éventuelle à la venue Zizou sur le banc du Paris Saint-Germain. Autrement dit, en détournant Erling Haaland de Nike, Adidas pourrait à la fois empêcher ce dernier de rejoindre le PSG, mais cela serait également le cas du champion du monde 98, qui aurait ainsi contribué à envoyer le buteur à Madrid. Un coup double qui se heurte tout de même à une autre réalité, Lionel Messi, la plus grande star actuelle d'Adidas, joue au....Paris Saint-Germain.