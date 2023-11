Rebelote, Barça-PSG truqué on remet ça

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Fait rare dans l’histoire récente du PSG en Ligue des Champions : une décision arbitrale controversée a joué en faveur du club de la capitale, mardi soir face à Newcastle au Parc des Princes.

Dans le bout du temps additionnel, un penalty a été sifflé en faveur du Paris Saint-Germain pour une main de Tino Livramento. Une décision polémique puisque le ballon rebondit sur une autre partie du corps du défenseur de Newcastle avant d’heurter involontairement sa main. La décision était difficile pour Szymon Marciniak, qui a finalement sifflé le penalty après visionnage des images au bord du terrain. Ces dernières années, le PSG avait plutôt été habitué à subir les décisions arbitrales en Ligue des Champions.

Tout le monde se souvient de la main involontaire de Presnel Kimpembe contre Manchester United en Ligue des Champions ou encore du tristement historique Barça-PSG en 2017 au Camp Nou. Après la victoire parisienne, Daniel Riolo a d’ailleurs passé un savon à son collègue Fred Hermel, spécialiste du foot espagnol sur RMC qui faisait savoir que la presse espagnole ne comprenait pas comment le PSG avait pu bénéficier d’un tel penalty.

Daniel Riolo en furie contre les médias espagnols

« Le PSG est l'équipe qui s'est fait le plus fourrer en Ligue des Champions ces 10 dernières années. Là, Paris croque un malheureux penalty alors que dix minutes plus tôt il y avait un non sifflé... Oui, on l'a tous vu qu'il n'y était pas ce péno. Ok, il n'y était pas, on est honnêtes et on le dit. Mais le PSG est l'équipe qui s'est fait le plus enfler sur les 10 dernières années alors ça va deux secondes. En Espagne ils parlent encore du Barça 2017 et du penalty pas donné à Di Maria ? Mais non, mais sans déconner… Que les autres pays ne viennent pas nous casser les bonbons et donner des leçons quand on sait le nombre de pénos que le Real a récupéré dans les matchs de Ligue des champions, pareil pour le Barça. Mais taisez-vous ! » s’est emporté Daniel Riolo, qui n’a toujours pas digéré l’arbitrage grotesque du match entre le PSG et le FC Barcelone en 2017 et qui se demande comment les Espagnols peuvent sérieusement se plaindre d’un supposé arbitrage pro-PSG après la victoire contre Newcastle. Sur ce point il faut bien le dire, il est rare que le club parisien ait été avantagé en Ligue des Champions au cours des dernières années.