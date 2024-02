Rashford successeur de Mbappé au PSG, c'est très sérieux ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les pistes se multiplient au PSG pour la succession de Kylian Mbappé. Les noms de Rafael Leao et de Victor Osimhen ont été évoqués mais selon la presse anglaise, Marcus Rashford est également ciblé.

Le dossier Kylian Mbappé n’a pas encore révélé tous ses mystères mais la tendance est bel et bien à un départ au Real Madrid à la fin de la saison pour le capitaine de l’Equipe de France. La décision de « KM7 » est attendue avec impatience, notamment par les dirigeants parisiens, qui souhaitent être fixés au plus vite afin de préparer la succession de Kylian Mbappé dans l’optique de la saison prochaine. En cas de départ de leur meilleur buteur, les dirigeants du PSG pourraient miser sur une star de Série A.

Rafael Leao et Victor Osimhen ont été associés à Paris au cours des derniers jours mais selon les informations de CaughtOffside et de son journaliste phare Ben Jacobs, une piste made in Premier League n’est pas non plus à exclure. En effet, le Paris Saint-Germain est toujours très attentif à la situation de Marcus Rashford, sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2028. Malgré une récente prolongation de contrat avec les Red Devils, il n’est pas impossible que l’international anglais exprime le désir de partir à la fin de la saison selon le journaliste anglais.

Le PSG à l'affût dans le dossier Marcus Rashford

Le PSG ne forcera pas un transfert mais sera à l’affût en cas de bonne opportunité, si Rashford demande à sa direction de partir. On le sait depuis le Mondial 2022, Nasser Al-Khelaïfi est un grand fan de l’attaquant de Manchester United, dont le profil est sensiblement similaire à celui de Kylian Mbappé, à savoir un joueur rapide et capable d’évoluer sur un côté ou dans l’axe de l’attaque. Nul doute que chez les supporters parisiens, on serait ravi d’accueillir Marcus Rashford pour prendre la succession de Kylian Mbappé. A Manchester en revanche, on croise sans doute les doigts pour que cette rumeur ne se concrétise pas dans les mois à venir.