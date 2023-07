Rashford et Osimhen prolongent, double KO pour le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG cible plusieurs attaquants durant ce mercato estival dont Marcus Rashford et Victor Osimhen… mais ces deux dossiers sont mal engagés.

Le chantier est énorme pour le Paris Saint-Germain dans le secteur offensif. Le départ de Lionel Messi et les incertitudes autour de l’avenir de Kylian Mbappé et de Neymar forcent le club de la capitale à multiplier les pistes dans le secteur offensif. Pour occuper le rôle d’avant-centre la saison prochaine, le PSG a manifesté un intérêt pour Harry Kane ou encore pour Victor Osimhen. L’avant-centre de Tottenham est proche de s’engager en faveur du Bayern Munich tandis que pour le Nigérian de Naples, la situation se complique également.

Naples veut absolument prolonger Osimhen

Selon les informations de Tutto Napoli, le champion d’Italie en titre a pour objectif de conclure un accord pour la prolongation de son meilleur buteur. Malgré une saison colossale (26 buts en 32 matchs de Série A) et la possibilité de vendre Victor Osimhen pour plus de 100 millions d’euros cet été, Aurelio De Laurentiis n’a pas l’intention de laisser filer sa star… un réel coup dur pour le PSG. Dans le secteur offensif, le champion de France en titre était également intéressé par Marcus Rashford, davantage pour occuper le couloir gauche en cas de départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

Rashford parti pour rester à Manchester United

Dans ce dossier aussi, Paris n’est pas en position de force. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, un accord est sur le point d’être conclu entre Manchester United et Marcus Rashford pour la prolongation de l’international anglais chez les Red Devils. Autant dire que pour l’instant, le Paris Saint-Germain n’est pas vraiment sur le point de conclure une arrivée majeure dans le secteur offensif. Et ce n’est pas la piste Bernardo Silva qui est plus chaude, le Portugais de Manchester City, priorité de Luis Campos au PSG, étant très fortement tenté par une offre indécente venue de l’Arabie Saoudite.