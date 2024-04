Rashford au PSG, la rumeur complétement détruite

Alors que Kylian Mbappé va filer au Real Madrid, Marcus Rashford était désigné comme son remplaçant potentiel au PSG. Néanmoins, il n'en sera rien. Au vu des performances de l'Anglais, il était impossible pour le club parisien de suivre cette option.

Un ailier de qualité à défaut d'une star mondiale, voilà ce que le PSG doit aller chercher au mercato cet été depuis l'annonce du départ de Kylian Mbappé. Pour l'heure, le club parisien n'a pas finalisé d'arrivée dans ce secteur malgré les nombreuses pistes offertes en Europe. Selon les médias anglais, Marcus Rashford était l'option numéro 1 du PSG. Le joueur de Manchester United était l'un des meilleurs à son poste la saison dernière. A 26 ans, il est l'un des cadres des Red Devils ainsi que de l'Angleterre. Même si sa saison actuelle est mauvaise, les rumeurs d'un transfert ont tenu jusqu'à récemment. Finalement, The Sun vient d'y mettre définitivement fin outre-manche.

Selon ses informations, Marcus Rashford ne devrait pas atterrir au PSG la saison prochaine. Les Parisiens se sont renseignés sur le joueur anglais sans vouloir aller plus loin. Selon le média anglais, le PSG n’a même « jamais été intéressé par un transfert de Rashford ». Les performances décevantes de Rashford cette saison n'ont pas aidé le club parisien à changer d'avis concernant l'ailier de Manchester United.

EXCLUSIVE: Marcus Rashford to STAY at Man Utd as PSG show no interest in signing him whatsoever https://t.co/6DUkABsy2y