Ramos blessé et sorti, le PSG tremble d'entrée

Les supporters du PSG ont vécu des émotions contrastées avec Gonçalo Ramos pour cette première journée. L'attaquant portugais a offert l'ouverture du score à Kang In-Lee dès la 3e minute. Néanmoins, au quart d'heure de jeu, il s'est blessé à la cheville et a du sortir sur le champ. Ramos boîtait bas en sortant du terrain. Un coup dur pour le PSG et pour ses supporters alors que le club parisien a perdu Kylian Mbappé cet été. L'entrée de Kolo Muani à la place de Ramos ne leur a pas redonné le sourire.

Gonçalo Ramos is subbed off injured, he can’t play on and he went straight to the dressing room. It’s an ankle injury, and it looks very serious. 🇵🇹🤕 pic.twitter.com/qPaPLiqRqG