Rachat du Paris FC ‍: Luis Enrique heureux pour une raison précise

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, était présent en conférence de presse ce jeudi avant de recevoir Toulouse. L’Espagnol a été interrogé au sujet du rachat du Paris FC, nouveau club ambitieux.

Ces dernières semaines, le Paris FC a confirmé que des négociations étaient en cours pour un rachat. Bernard Arnault, accompagné de Red Bull, va prendre les rênes du club francilien. De quoi enthousiasmer les supporters du PFC, englués en Ligue 2 depuis de nombreuses années. Sur le moyen-terme, la nouvelle direction du Paris FC espère être compétitive. Un deuxième grand club à Paris va-t-il voir le jour ? Les prochaines années le diront. En attendant, le Paris Saint-Germain est toujours le club phare de la ville et à la veille de la réception de Toulouse qui lance une semaine décisive en Ligue des Champions, Luis Enrique a été interrogé au sujet du rachat du PFC. L’entraîneur espagnol a répondu à sa manière, de façon très concise.

Luis Enrique évoque le rachat du Paris FC

🎙 Luis Enrique sur le rachat du Paris FC



🗣 "Cela me paraît fascinant. Si c'est à Paris et que nous avons un voyage en moins et que c'est près de nous, c'est parfait. Je suis enchanté". pic.twitter.com/fMIOj23Jug — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) November 21, 2024

On le sait, l’ancien sélectionneur de l’Espagne n’est pas un grand adepte des conférences de presse, et il n’aime pas développer ses réponses. Plutôt que d’évoquer le changement de propriétaire au Paris FC, Luis Enrique a ironisé en préférant évoquer les conséquences qu’une éventuelle montée du club en Ligue 1 peut avoir pour sa propre équipe : «Cela me paraît fascinant. Si c’est à Paris et que nous avons un voyage en moins et que c’est près de nous, c’est parfait. Je suis enchanté», s’est-il contenté de répondre. En attendant un éventuel derby quasiment inédit, le PSG doit se concentrer sur ses prochaines performances. En cas de défaite sur la pelouse du Bayern, les chances de voir le club de la capitale rallier la phase à élimination directe seront de plus en plus minces.