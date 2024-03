Qui est Mbappé ‍? Florentino Perez choisit l'humiliation

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé n'a pas encore annoncé son futur club, même s'il ne fait aucun doute qu'il signera au Real Madrid. Florentino Perez s'amuse de cette situation inconfortable pour le Paris Saint-Germain.

Les semaines passent et la seule certitude que l'on a concernant l'avenir du numéro 7 du PSG c'est que la saison prochaine, il ne portera plus le maillot de Paris. Kylian Mbappé l'a annoncé à Nasser Al-Khelaifi, son choix est fait et cela passe par un départ libre en fin de saison. Tandis que du côté des champions de France, on se bat pour laisser fuiter des informations sur les primes colossales que Mbappé va laisser au club, du côté du Real Madrid, on rigole de tout cela. Car c'est bien évidemment chez les Merengue que la star française est attendue, même si pour l'instant le kid de Bondy n'a rien confirmé dans ce sens. De quoi forcément faire monter la tension chez les supporters du Real Madrid, qui ne ratent jamais une occasion d'interroger Florentino Perez sur ce sujet. Et c'est encore le cas.

En marge de la qualification de son club en Ligue des champions, le président du Real Madrid a été interpellé par des supporters sur le cas Kylian Mbappé. Un fan madrilène, avant de poser pour un selfie avec Florentino Perez, a demandé à ce dernier si « Mbappé arrivait » avant de dire que le club allait tout gagner avec le joueur français. Gardant son sérieux, mais avec un petit sourire en coin, le patron des Merengue a répondu du tac au tac au supporter : « Qui est Mbappé ? ». Une séquence bien évidemment relayée sur les réseaux sociaux, puis par les médias sportifs espagnols, lesquels estiment que par cette réponse ironique, Florentino Perez envoie le message très clair qu'il ne se laisse pas dicter le timing de cette opération, et que le Paris Saint-Germain doit accepter cette fois de voir Kylian Mbappé partir là où bon lui semble. De même, le président de la Maison blanche fait passer aussi le message à l'attaquant français qu'il n'est aucunement sous pression, même si les négociations semblent s'éterniser.

Pas d'annonce imminente pour Madrid et Mbappé

Du côté de Madrid, on pense désormais qu'aucune annonce ne sera faite avant que le PSG et le Real Madrid ne se croisent éventuellement en Ligue des champions. Kylian Mbappé et son probable futur club ne veulent pas se retrouver dans la sauce si en quart de finale les deux clubs se croisaient, ou même au tour suivant en cas de qualification, voire en finale. Le maigre suspense va donc durer, et Florentino Perez va pouvoir continuer à chambrer.