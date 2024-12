Qui est Eduard Spertsyan, ce milieu arménien suivi par le PSG ‍?

Dans : PSG.

Piste surprise pour le PSG, prêt à mettre 20 millions d'euros sur Eduard Spertsyan selon la presse russe. Une deuxième prise à Krasnodar en quelques mois.

Après avoir recruté Matvey Safonov, le PSG lorgne sur un autre joueur du FK Krasnodar. Il s’agit ni plus ni moins que d’Eduard Spertsyan, milieu de terrain offensif qui possède la double nationalité russe et arménienne. Ce joueur de 24 ans est le capitaine de la formation deuxième du championnat actuellement, à un point du Zénith Saint-Pétersbourg. C’est de loin le joueur à la plus forte valeur marchande de l’effectif, puisqu’il est évalué à 20 ME. Une somme que le PSG envisage sérieusement de mettre selon les informations du média russe BT Sport. Eduard Spertsyan possède notamment une capacité à jouer à plusieurs postes du milieu de terrain et même sur les ailes, ce qui intéresse visiblement le staff parisien.

Le PSG suit Spertsyan de près

Le président du club de Krasnodar, Serguei Galitski, a fait savoir que celui qui est international arménien (32 sélections au compteur et 6 buts), n’est pas à vendre. Mais la presse russe l’assure, une belle offre à hauteur de 20 millions d’euros le ferait réfléchir, et permettrait de faire une nouvelle belle vente après celle de Safonov, au Paris SG également. De son côté, Eduard Spertsyan a toujours été tenté par une expérience en Europe de l’Ouest, lui qui a toujours évolué à Krasnodar depuis l’académie des jeunes.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, il possède une représentante qui n’est pas inconnue au PSG, puisqu’il s’agit de Rafaela Pimenta, qui a pris la succession de Mino Raiola pour plusieurs de ses joueurs. Et notamment Marco Verratti ou Gianluigi Donnarumma, l’actuel portier du club parisien. De quoi faciliter un éventuel transfert, sachant que le joueur risquerait tout de même d’avoir des difficultés d’intégration sans jamais avoir quitté le championnat russe, en cas d’arrivée en janvier dans la capitale française. Pas de quoi refroidir les dirigeants du PSG, qui ont observé à plusieurs reprises l’Arménien ces dernières semaines.