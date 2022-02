PSG : Zidane-Ronaldo, le ticket en or acheté par l'Emir

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Qatar a l'intention d'offrir à Zinedine Zidane le mercato qu'il souhaite pour le convaincre de signer au Paris Saint-Germain. Et le Français a déjà un nom comme le confirme Marca.

Mauricio Pochettino l’a bien compris, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo n’ont pas l’intention de travailler avec lui, et le PSG laissera partir l’entraîneur argentin à Manchester United en fin de saison, ou bien le limogera si le club anglais ne lui propose rien. Pour remplacer Pochettino, il n’y a aucun suspense, puisque l’Emir du Qatar a clairement décidé que Zinedine Zidane était celui qu’il fallait pour gérer l’effectif parisien. Déjà en contact avec Zidane, dont il a fait un des ambassadeurs du Mondial 2022 que l’état gazier organise, Doha sait que Zizou hésite entre dire oui au Paris Saint-Germain et attendre de voir ce qu’il se passera en équipe de France après la Coupe du Monde. Pour se donner toutes les chances dans cette opération, les dirigeants parisiens auraient donné carte blanche à l’entraîneur français afin qu’il prépare son futur effectif. Et ce lundi, Marca confirme les informations dévoilées ce week-end par le Mirror concernant le premier choix fait par le possible futur technicien du PSG.

Zidane et Ronaldo au PSG, le rêve du Qatar

Zinedine Zidane, qui pourrait retrouver à Paris un de ses cadres du Real Madrid en la personne de Sergio Ramos, souhaite également pouvoir s’appuyer sur Cristiano Ronaldo. Même si CR7 n’est plus au sommet de son art, alors qu’il vient de fêter ses 37 ans ce week-end, il prouve en Ligue des champions qu’il n’a rien perdu de son efficacité, le joueur portugais ayant marqué 6 buts lors de ses 5 matchs joués avec Manchester United en C1 lors de la première phase. Marca précise que Zidane et Ronaldo ont conservé d’excellentes relations depuis qu’ils ont travaillé ensemble au Real Madrid, et que CR7 n’hésitera pas à partir au bout d’un an des Red Devils, la star portugaise n’ayant pas vraiment retrouvé du côté d’Old Trafford ce qu’il attendait, à savoir une motivation extrême afin de tout gagner. Car s’il rejoint le PSG, Cristiano Ronaldo ne viendra pas pour faire du tourisme et ajouter des millions d’euros à son compte en banque, il veut juste ajouter encore et toujours des trophées à son imposant palmarès.

De même, le quotidien sportif proche du Real Madrid confirme que quoi qu'il arrive au PSG d'ici la fin de l'actuelle saison, Zinedine Zidane ne viendra pas jouer les pompiers de service à Paris si Mauricio Pochettino devait passer à la trappe avant même la fin du championnat, ou si le club de Ligue 1 était éliminé par les Merengue dès les 8es de finale de la Ligue des champions. Zizou ne veut pas se laisser dicter ses choix, et du côté de Doha on l'a désormais totalement compris, laissant le Français finir tranquillement son année sabbatique.