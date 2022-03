PSG : Zidane oublié, Antonio Conte arrive

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le probable départ de Mauricio Pochettino à la fin de la saison, le Paris Saint-Germain cherche un entraîneur capable d’améliorer l’équipe sur le plan mental. Un profil qui aurait mené la direction sur la piste Antonio Conte.

Après le nouveau fiasco en Ligue des Champions, les supporters sont loin d’être les seuls en colère au Paris Saint-Germain. Les plus hauts décideurs n’ont pas non plus digéré l’élimination dès les huitièmes de finale contre le Real Madrid. Il faut dire que les Parisiens, comme face au FC Barcelone ou Manchester United ces dernières années, se sont encore effondrés mentalement malgré un net avantage au score dans un rendez-vous important. Et une fois de plus le PSG s'est fait ridiculiser dans toute l'Europe, la capacité des joueurs et des dirigeants parisiens à s'écrouler étant devenue une marque de fabrique. Et cela est considéré comme insupportable du côté de Doha, où on n'a jamais hésité à virer ceux que l'Emir estime être les coupables.

Antonio Conte, le nouveau chouchou de l'Emir du Qatar ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antonio Conte (@antonioconte)

La direction devrait donc opérer quelques changements majeurs, à commencer par le poste d’entraîneur qui, sauf revirement de situation, ne sera plus occupé par Mauricio Pochettino la saison prochaine. L’Argentin est déjà annoncé sur la sellette depuis plusieurs mois. Et le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance pour le remplacer. Mais à en croire le journaliste italien Pasquale Guarro, le Français n’est peut-être plus la priorité du Paris Saint-Germain, ou alors Zizou a d'ores et déjà refusé de remplacer Pochettino et l'a fait savoir à la direction du PSG. Selon le spécialiste de Calciomercato, le club de la capitale souhaite nommer un coach capable d’améliorer l’équipe sur le plan mental.

Le côté positif c'est que Antonio Conte 🇮🇹

- joue en 3-4-3

- il sait exploité les latéraux

- il a du caractère au contraire de pochettino

Côté négatif

-A tout moment lui et la direction ça peut cassé pic.twitter.com/bobiaxr8oe — DIABY SG💔💙 (@s_diaby5) March 16, 2022

C’est donc avec ce profil que les dirigeants se seraient penchés sur la piste Antonio Conte. Le pensionnaire du Parc des Princes aurait même déjà contacté l’actuel manager de Tottenham, dont l’avenir est encore incertain. Le coach italien rappelait encore la semaine dernière que son contrat expire en 2023, et qu’un point sera fait avec ses supérieurs à la fin de la saison. De plus, une clause libératoire aurait été prévu en fin de saison pour celui qui a mené l'Inter au titre en Italie l'an dernier. Même si certaines rumeurs évoquent une possible prolongation, l’entraîneur des Spurs n’est pas certain de rester, lui qui regrette souvent le manque d’ambition du club londonien. Dans ce domaine, Antonio Conte serait servi au Paris Saint-Germain, avec cette fois des moyens financiers pour répondre à ses exigences. Daniel Levy, qui avait voulu faire revenir Mauricio Pochettino lors de l'été 2021, pourrait donc voir encore un de ses entraîneurs partir vers le PSG.