PSG ‍: Zéro risque et à l'ancienne, cette recrue qui ne fait pas rêver

Par Corentin Facy

De gros doutes ont entouré la signature de Milan Skriniar au PSG en raison de ses problèmes de dos. Des doutes rapidement dissipés, l’ex-capitaine de l’Inter s’étant imposé comme un joueur solide à défaut d'être spectaculaire à Paris.

Les supporters du Paris Saint-Germain craignaient que Milan Skriniar passe davantage de temps à l’infirmerie que sur le terrain. Les doutes étaient légitimes puisque l’ancien capitaine de l’Inter Milan n’a quasiment pas joué durant la seconde partie de la saison 2022-2023 en raison de problèmes à répétition au niveau du dos. Pour le plus grand plaisir de Luis Enrique, l’international slovaque s’est refait une santé durant l’été et enchaine les titularisations avec le PSG. Déjà utilisé à 12 reprises toutes compétitions confondues, Milan Skriniar est un titulaire indispensable aux yeux de Luis Enrique, au côté de Marquinhos en défense centrale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

En conférence de presse, l’ex-sélectionneur de la Roja a d’ailleurs rendu un hommage appuyé à son roc de 28 ans. « Milan est un joueur que j'aime énormément, un joueur qui a une grande expérience internationale, qui apporte tout ce dont j'ai besoin en tant que défenseur. En plus d'être une solution pour la relance, c'est un joueur puissant, qui gagne les duels. Il est vraiment de la race des leaders » a souligné l’entraîneur du PSG. Un constat partagé par Alain Roche, ancien joueur du club parisien et qui estime que même si Milan Skriniar n’est pas le joueur le plus élégant de la planète, son apport est considérable pour l’équipe de Luis Enrique.

Skriniar, un défenseur « pas très élégant » mais diablement efficace

« C'est un défenseur sobre, un peu ancienne génération avec un style pas très élégant. Il défend plutôt bien et ne prend pas trop de risques à la relance. C'est une preuve d'intelligence de jouer en fonction de ses qualités. On voit que ça fonctionne avec Marquinhos. Entre eux c'est une question de complémentarité et de coordination. En tout cas, ça offre plus de possibilités à Luis Enrique » se réjouit l’ex-directeur sportif des Girondins de Bordeaux. Lorsque Presnel Kimpembe sera de retour de blessure, Luis Enrique va en revanche devoir trancher dans le vif et sacrifier Milan Skriniar ou Marquinhos s’il veut faire une place à l’international tricolore. A ce moment, les choix de l’ancien coach du Barça seront scrutés avec attention. Mais une chose est certaine, il va falloir se lever de bonne heure pour déloger Milan Skriniar du onze de départ parisien.