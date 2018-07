PSG : Wenger glisse un conseil au PSG pour briller en Europe

Dans : PSG, Ligue des Champions, Ligue 1.

Régulièrement ces dernières années, Arsène Wenger a été associé au Paris Saint-Germain. Au début de l’été encore, il était question d’une arrivée du Français dans la capitale afin de travailler au côté de Thomas Tuchel, dans un rôle de directeur sportif ou manager. Finalement, celui qui a exercé ses talents de consultant sur beIN SPORTS durant le Mondial, n’a jamais signé en faveur du PSG. Interrogé par RTL, il est revenu sur les contacts qui ont pu exister entre le club de la capitale et lui. Il évoque également les échecs à répétition du club francilien dans sa quête de Ligue des Champions.

« Si je n’avais pas été l’entraîneur d’Arsenal, est-ce que j’aurais accepté le poste d’entraineur au PSG ? Peut-être… Peut-être… (en souriant) Je ne pense pas que Paris aurait déjà remporté sa première Ligue des Champions si j’avais pris les rênes de l’équipe. Le PSG est dans une entreprise collective d’ambition où le but ultime ne doit pas être la Ligue des Champions. La Ligue des Champions doit être la conséquence d’une période de progression et de qualité de travail, parce qu’une coupe est difficilement programmable et puis aujourd’hui dans le monde européen quand vous arrivez à ce niveau il y a six-sept équipes qui sont du même niveau. Donc il faut que tout s’enclenche au bon moment dans la même saison ! Ce n’est pas programmable » a confié Arsène Wenger, dont les conseils sont toujours bons à prendre. Même si cela fait un sacré bout de temps que l’Alsacien n’a pas brillé dans cette compétition tellement difficile à remporter…