PSG ‍: Vitinha détruit une sale rumeur sur Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG disputera ce mercredi soir un match très important dans sa saison face à Manchester City. Luis Enrique compte sur toutes ses individualités pour faire la différence. Vitinha est concerné.

Luis Enrique et ses hommes ne manquent pas de pression sur les épaules avant la réception de Manchester City en Ligue des champions mercredi soir. Le PSG n'a plus le droit à l'erreur en C1 et une victoire est plus que jamais espérée. Mais voilà, Manchester City doit également prendre des points, ce qui pourrait réserver un match spectaculaire. Afin de faire tomber les Anglais, le PSG devra pouvoir compter sur sa force collective mais devra aussi être sublimé par ses individualités. S'il y a bien un joueur qui est libéré depuis l'arrivée de Luis Enrique, c'est Vitinha. Le Portugais est ravi d'évoluer sous les ordres de l'Espagnol et apprécie tout particulièrement ses méthodes de travail. Malgré les récentes rumeurs de dissensions entre Enrique et certains de ses joueurs, Vitinha a tenu à les balayer d'un revers de main.

Vitinha adore Luis Enrique, il ne demande pas mieux pour le PSG

Lors de quelques mots échangés avec le Times Sport, l'ancien du FC Porto a en effet déclaré au sujet de son entraineur : « Le meilleur. Il ne vous mentira pas. Vous ne pouvez pas avoir de fausses impressions. C’est une très bonne chose. J’aime beaucoup ça. Parfois, les entraîneurs ne sont pas aussi directs, pour se protéger. (...) Je ne pense vraiment pas que je puisse trouver un meilleur entraîneur. Il correspond à mes capacités avec le ballon, à mes points forts ». Un bel hommage qui devrait faire plaisir au principal intéressé, même si ce dernier se moque pas mal de ce qui peut se dire sur lui. De quoi aussi tordre le cou à certaines rumeurs persistantes au PSG.