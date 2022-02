PSG : Verratti n'arrange pas son cas, il attaque les arbitres

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De retour à un superbe niveau avant le choc contre le Real Madrid dans huit jours, Marco Verratti prouve qu’il est indispensable au PSG.

Malgré les critiques dont il est parfois la cible pour son manque de professionnalisme ou encore pour ses statistiques faméliques devant les buts adverses, Marco Verratti est bien le milieu de terrain indispensable au Paris Saint-Germain. Le champion d’Europe italien le prouve depuis le début de l’année 2022 au sein d’une équipe où il est plus que jamais le chef d’orchestre. Le natif de Pescara reste néanmoins trop averti par les arbitres en Ligue 1, ce qui est pour lui un axe de progression depuis de longues années. Mais du haut de ses 29 ans, il sera désormais très compliqué de changer Marco Verratti à ce niveau… pour ne pas dire impossible. Dans une interview accordée au journal L’Equipe, le milieu de terrain du PSG a justement évoqué ce sujet et pour lui, le problème réside avant tout dans la mentalité des arbitres en France. Ce qui ne l'empêche toutefois de prendre également beaucoup de cartons jaunes dans les matchs européens ou internationaux.

Les combinaisons entre Messi, Verratti & Mbappé… le football n’est donc pas mort 😳 — Djamel (@Djaameel56) February 6, 2022

Dans le détail, Marco Verratti se justifie en expliquant qu’il n’a aucun problème avec les arbitres internationaux lorsqu’il joue avec l’Italie ou avec le corps arbitral en Ligue des Champions. Bizarrement, ce n’est qu’en Ligue 1 que cela coince. « Contre Nice, en Coupe de France (0-0, 5-6 aux t.a.b., le 31 janvier), Schneiderlin me pousse. Je tombe. L'arbitre dit que c'est moi. Ensuite, Atal fait faute sur moi. Je veux jouer vite. Le mec m'en empêche en me tenant la main, je le repousse, et l'arbitre de touche dit encore que c'est moi. Pourquoi ? » s’interroge Marco Verratti, incompris par le corps arbitral en France à ses yeux, avant de conclure.

Verratti aimerait plus de pédagogie chez les arbitres

« Vous savez, moi, quand je rate, j'en assume la responsabilité. Pourquoi quand un arbitre rate, ne dit-il pas qu'il a raté ? J'ai joué trois matches, j'ai fait trois fautes, j'ai pris trois cartons jaunes. C'est incroyable ! J'ai un rapport normal avec les arbitres de Ligue des champions ou ceux qui officient en matches internationaux, avec lesquels on peut discuter de tout et n'importe quoi, conclut-il. Avec un arbitre français, aujourd'hui encore, je n'y arrive pas » regrette Marco Verratti, qui aimerait plus de pédagogie de la part des arbitres dans le championnat de France de Ligue 1. Ceux-ci, qui côtoient Marco Verratti depuis près de dix ans, ont cependant l'Italien dans le viseur. Il faut dire qu'à ses débuts, le Petit Hibou était particulièrement insupportable avec le corps arbitral, ce que lui avait reproché certains des anciens entraîneurs du Paris SG comme Laurent Blanc et surtout Carlo Ancelotti.