PSG ‍: Verratti hésite à aller au Qatar, Galatasaray arrive

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

La fin du marché des transferts au PSG s'annonce agitée. Marco Verratti, plus que jamais sur le départ, est annoncé au Qatar, même si l'Italien hésite encore quant à la direction à donner à son avenir.

Le PSG a connu ce samedi soir au Parc des Princes face à Lens son premier succès de la saison. Les champions de France auront montré un beau visage collectif, sublimé parfois par leurs individualités. Encore une fois, Marco Verratti n'était pas du rendez-vous. L'Italien est prié d'aller voir ailleurs et le PSG attend la meilleure offre possible pour le transférer. Selon les dernières indiscrétions de la presse mercato, le club de la capitale a un accord scellé avec Al-Arabi. Foot Mercato affirme même que le club qatari pousse auprès du joueur et se montre plus que confiant pour boucler la venue du milieu italien dans les prochains jours. Mais si Al-Arabi peut se montrer excité par cette opération possible, attention à la grosse déception.

Verratti, le Qatar a de la concurrence

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

D'après Todofichajes, Galatasaray va tenter dans les prochaines heures de boucler l'arrivée de Marco Verratti. Les Turcs sont conscients que Verratti hésite pas mal à quitter le football européen et est déterminé à tenter sa chance, malgré l'offre du Qatar. Reste à savoir comment le club basé à Istanbul compte s'y prendre, alors que le PSG veut plus de 60 millions d'euros pour lâcher l'ancien joueur de Pescara. Un prêt avec option d'achat obligatoire pourrait être la solution idoine entre toutes les parties, même si le PSG préfère une vente sèche et surtout que le deal se fasse le plus rapidement possible. A Galatasaray de convaincre tout le monde d'aller dans son sens sinon, Verratti prendra la direction du Moyen-Orient.