PSG ‍: Une vente et un achat à 30 ME de dernière minute en défense ‍!

Le PSG rêve de frapper très fort en défense dans les dernières heures du mercato. Il va falloir que Milan Skriniar accepte de partir.

Le PSG, qui était tout sourire à Monaco ce jeudi pour le tirage au sort de la Ligue des Champions, rigole beaucoup moins au mercato. Les échecs se multiplient et rien ne se passe comme prévu concernant cette dernière journée qui est souvent spectaculaire à Paris, mais qui ne se présente pas bien après une journée de jeudi bien compliquée. Hésitant à rejoindre l’Arabie Saoudite, Milan Skriniar a fini par lasser les clubs du Royaume du Golfe, qui ont jeté leur dévolu sur Mohamed Simakan, qui va donc signer à Al-Nassr ce vendredi. Une porte de sortie sur laquelle le PSG comptait beaucoup pour faire de la place avec un joueur qui a été recruté avec un salaire copieux de 10 millions d’euros par an, trop lent et souvent blessé, et qui ne correspond surtout pas du tout aux attentes de Luis Enrique. Le Slovaque le sait bien, mais il semble préférer rester dans les tribunes du Parc des Princes avec un salaire copieux, plutôt que partir en Arabie saoudite, une destination qui ne convient pas à sa famille.

30 millions d’euros pour Araujo

Un véritable boulet pour le PSG, qui voit son ambition de faire signer Tomas Araujo tomber à l’eau dans ces conditions, alors que tout semblait prêt pour accueillir le central portugais du Benfica Lisbonne. L’espoir est toujours là, car Skriniar pourrait accepter un départ, si c’est pour rejoindre un grand club européen, notamment en Italie. Mais cela ne se bouge pas beaucoup, et Naples n’a pas donné suite à la proposition. La Juventus et la Premier League sont sur les rangs pour sauver le PSG, qui est persuadé que même en cas de départ de dernière minute, il aura le temps de faire signer Araujo pour 30 millions d’euros, et compléter ainsi sa ligne défensive avec des joueurs qui plaisent à Luis Enrique.