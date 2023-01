PSG : Une star sanctionnée, Galtier joue gros

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après le match nul concédé face à Reims (1-1) dimanche, Christophe Galtier n’a pas ménagé ses joueurs. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a évoqué de la suffisance chez ses hommes. Du coup, sa prochaine compo sera très attendue.

Le match nul serait presque bien payé pour le Paris Saint-Germain. Certes, le Stade de Reims a égalisé par l’intermédiaire de Folarin Balogun à la dernière seconde. Mais les hommes de Will Still ont clairement bousculé les Parisiens pendant toute la partie. Cela n’a pas échappé à Christophe Galtier qui n’a pas été tendre avec ses joueurs. Après la rencontre, le coach francilien a critiqué l’état d’esprit de son équipe. Faut-il s’attendre à des choix forts à Montpellier mercredi ? C’est en tout cas le vœu du journaliste Romain Beddouk, lassé par le discours du technicien.

🔴🔵 Quelle pauvreté collective et tactique du PSG hier… combien de fois Christophe Galtier s’est fait dépasser en Ligue 1 par un autre coach ? pic.twitter.com/x0W7UBKlXZ — Romain Beddouk (@RomainBeddouk) January 30, 2023

« Le souci c'est que la structure collective de ce PSG est d'une pauvreté rare, a constaté le chroniqueur de France Bleu Paris. On a l'impression qu'aucune solution aux problèmes posés par n'importe quel adversaire ne peut être apportée par ce que l'équipe fait ensemble. Seuls les exploits individuels peuvent nous sortir d'affaire, ça semble être ça le plan de Christophe Galtier : que les meilleurs joueurs fassent la différence par leur talent, et pas par ce que l'équipe peut proposer autour d'eux. Dans des soirées sans, comme celles de Mbappé ou de Messi hier, eh bien tout de suite le plan a quelques soucis. »

Galtier va-t-il oser ?

« Christophe Galtier n'a pas su répondre tactiquement à ce qu'une équipe de Ligue 1 lui proposait pour la troisième fois déjà en 2023, après Lens (3-1) et Rennes (1-0). Et puis une nouvelle fois, les changements n'ont pas été très inspirés. Il a déploré la suffisance de ses joueurs, il a souvent des analyses sévères en après-match sans que l'on voie une différence par la suite dans ses choix. On attend donc des choix forts dès le prochain match mercredi pour voir si les paroles seront enfin en adéquation avec les actes », a conclu le spécialiste du Paris Saint-Germain, impatient de voir si Christophe Galtier osera sanctionner un joueur majeur.