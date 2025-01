PSG ‍: Une énorme nouvelle tombe avant City

Dans : PSG.

Ce samedi en Ligue 1, le PSG est allé chercher une belle victoire sur la pelouse du RC Lens. Surtout que le club de la capitale devait déplorer des absences majeures.



Le PSG s'est préparé de la meilleure des façons pour son choc en Ligue des champions face à Manchester City la semaine prochaine en battant le RC Lens en Ligue 1. Tout n'a pas été parfait pour les hommes de Luis Enrique dans le nord de la France mais les Parisiens ont néanmoins fait preuve d'un bel état d'esprit. Surtout que le Paris Saint-Germain ne pouvait pas compter sur les services de Marquinhos, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Trois joueurs majeurs qui ont tous des pépins. De quoi en inquiéter pas mal parmi les fans et observateurs du club de la capitale. Cependant, tout ne va finalement pas si mal pour les joueurs concernés.

Le PSG peut souffler

Selon les informations de RMC, le staff parisien est en effet confiant pour la présence d’Ousmane Dembélé, Marquinhos et Achraf Hakimi mercredi soir au Parc des Princes pour défier Manchester City. Les trois joueurs sont même pressentis pour débuter la rencontre. Marquinhos et Achraf Hakimi ont des petites blessures quand Ousmane Dembélé se remet d'une grippe sévère. Une bonne nouvelle donc pour les champions de France, qui doivent impérativement s'imposer face à Manchester City pour continuer de croire en leurs chances en Ligue des champions. Problème, les Skyblues sont presque dans la même situation que Paris et auront aussi pour objectif une victoire dans la capitale. A noter que pour la réception de City, le Paris Saint-Germain ne pourra pas compter sur les services de sa nouvelle recrue, Khvicha Kvaratskhelia. Le joueur ne peut pas être inscrit face à City mais aussi Stuttgart. Les choses pourraient changer en cas de qualification au tour suivant pour le PSG.