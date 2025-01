PSG ‍: Une dernière surprise avant la fin du mercato ‍!

Le Paris Saint-Germain s’est activé dans la dernière ligne droite du mercato hivernal pour se séparer de ses indésirables et glaner un pactole non négligeable grâce à la vente de Xavi Simons. Sauf surprise de dernière minute, il n’y aura pas d’autres mouvements.

Le mercato hivernal est souvent affaire d’opportunités, disent les spécialistes. Pour le Paris Saint-Germain, c’était surtout l’occasion d’aller au bout d’un dossier qu’il n’a pas réussi à finaliser en amont. L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia a poussé la direction à rapidement se séparer des indésirables de son effectif. Pour permettre à Randal Kolo Muani et Milan Skriniar de partir en prêt, il a fallu se séparer définitivement de Juan Bernat et de Xavi Simons. En clair, un grand ménage a été fait. Le club de la capitale peut se réjouir d’avoir offert à Luis Enrique un effectif de qualité, qui lui permet de disposer de plusieurs joueurs de grand talent à chaque poste. À quelques jours de la clôture définitive du mercato hivernal 2025, les supporters espèrent encore voir d’autres recrues arriver, notamment face à l’afflux de rumeurs concernant des joueurs intéressants au poste de numéro 9. Toutefois, il n’en serait rien.

🔴🔵 Sauf surprise de dernière minute, en interne, on estime que le mercato du PSG en termes d’arrivées est bel et bien terminé. ✔️



Concernant les départs, le club est ouvert à une vente de Marco Asensio, et Luis Enrique a donné son accord pour s’en séparer si une offre…