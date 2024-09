PSG ‍: Un vestiaire à 772 millions d'euros, ça c'est Paris ‍!

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du Football (CIES) a établi le classement des effectifs les plus chers au monde. Sans surprise, les groupes des cadors de Premier League apparaissent en tête, avec le Paris Saint-Germain comme principal concurrent.

Alors que beaucoup s’inquiétaient, le Paris Saint-Germain reste une équipe de haut niveau après le départ de Kylian Mbappé. Il faut dire que le club de la capitale possède encore un effectif de qualité. Logique, puisque le champion de France en titre a pas mal dépensé depuis quelques années. Et le changement de politique, avec un projet moins basé sur les stars, n’a pas forcément freiné ses achats. La preuve, le Paris Saint-Germain a déboursé 772 millions d’euros pour composer son groupe actuel. Il s’agit tout simplement du sixième total le plus élevé selon le classement établi par l’Observatoire du Football (CIES).

Costliest squads* 🌐

🥇 #ChelseaFC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 €1.263 billion (record)

🥈 #ManUtd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 €1.038 bn

🥉 #ManCity 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 €1.017 bn

* Transfer fees to sign current squad members (with add-ons regardless of effective payment)

Top 💯 in @CIES_Football ⚽️ Weekly Post 👉 https://t.co/Rnb8fd4pI3 pic.twitter.com/wXsnSXEK8K