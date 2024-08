PSG ‍: Un refus de plus, ce crack anglais ne viendra pas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’une doublure à Achraf Hakimi, le PSG a identifié le jeune talent anglais Josh Acheampong. Mais à moins d’une énorme surprise, le défenseur de Chelsea ne quittera pas Londres cet été.

Le mercato du Paris Saint-Germain est laborieux, et ce ne sont pourtant pas les idées qui manquent au sein de la direction parisienne. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi essuient refus sur refus depuis le début du mercato, parfois par les joueurs visés, parfois par leur club. Julian Alvarez, Jadon Sancho, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Rayan Cherki… On ne compte plus les dossiers sur lesquels le Paris SG s’est retrouvé en grosse difficulté depuis le début de l’été. A la recherche d’un latéral droit pour doubler le poste d’Achraf Hakimi, le champion de France en titre a décidé d’oublier les gros noms pour se concentrer sur des joueurs prometteurs à recruter en post-formation.

Ce profil de joueur est logiquement plus facile à convaincre, c’est pourquoi le Paris SG a flashé sur le latéral droit anglais de 18 ans, Josh Acheampong. Actuellement en équipe réserve à Chelsea, l’international des moins U18 anglais avait également les faveurs du Real Madrid. Mais une fois de plus, le Paris Saint-Germain s’apprête à prendre un râteau. Dans le dossier Acheampong, ce n’est pas le joueur qui bloque mais bien le club vendeur. Même s’il n’a utilisé son latéral anglais qu’une seule fois en Premier League, Chelsea a conscience du potentiel de ce dernier et n’a aucunement l’intention de s’en séparer selon le journaliste Miguel Delaney de The Independent.

Chelsea refuse de vendre Acheampong au PSG ou ailleurs

Le PSG va donc devoir ranger cette belle piste au fond d’un tiroir, tout comme le Real Madrid d’ailleurs. Un dossier qui illustre les difficultés du club francilien cet été et qui démontre que le mercato estival est plus laborieux que jamais pour Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique. Pour rappel, à une semaine de la reprise de la Ligue 1, seulement deux joueurs ont officiellement signé en faveur du champion de France en titre, le gardien Matvey Safonov et le prometteur milieu de terrain portugais Joao Neves. Pas vraiment de quoi faire soulever les foules, pas plus que l’arrivée imminente de Willian Pacho, inconnu des supporters du PSG il y a encore une semaine.