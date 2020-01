PSG : Un manque de respect ? Gueye se lâche

Dans : PSG.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain bouclait la venue d’Idrissa Gueye pour 30 ME en provenance d’Everton. Un joueur désiré de longue date par Thomas Tuchel…

Titulaire face à Lille dimanche soir, l’international sénégalais a encore été très bon sous les couleurs parisiennes. Homme fort du milieu de terrain parisien, l’ancien milieu défensif de Lille est revenu sur son transfert à Paris dans une interview accordée à Canal Plus. Et pour le récent finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations, il est bien évident que sa vie a totalement changé depuis son transfert très médiatisé à Paris.

« Ça a changé beaucoup de choses. La manière dont je suis vu, dont les gens me considèrent. On peut dire que ça a changé ma vie, oui. Il est arrivé que je me sente moins respecté, c’est arrivé pas mal de fois dans ma carrière… Mais ça a toujours été une source de motivation pour moi, je n’ai pas une dent contre ces personnes-là. Au contraire, je les remercie, c’est grâce à eux que j’ai continué à bosser et c’est pour ça que je suis là aujourd’hui. Je suis un joueur d’ombre, j’aime aider, faire le travail pour les autres. J’ai été éduqué comme ça et j’ai grandi comme ça » a commenté Idrissa Gueye, pour qui la signature à Paris est une véritable consécration. Au milieu défensif sénégalais de contribuer au succès parisien en Europe désormais…