PSG ‍: Un indésirable cartonne au mercato

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a de nombreux joueurs à vendre cet été et Juan Bernat fait partie des priorités dans ce domaine. Le latéral espagnol sort d'un prêt peu concluant à Benfica. Néanmoins, il séduit plusieurs clubs européens au mercato.

Le 27 mai 2023, le PSG revenait de Strasbourg avec un match nul 1-1 pour décrocher son 11e titre de champion de France. Un match mémorable pour les Parisiens, encore plus pour Juan Bernat. En effet, cette rencontre reste sa dernière sous le maillot parisien à ce jour. Ensuite, Bernat a été prêté à Benfica la saison passée. Une aventure portugaise décevante puisqu'il n'a joué que 7 matchs seulement avec le club lisboète. De quoi inciter les Parisiens à se débarrasser au plus vite de lui. Une tâche qui s'annonçait périlleuse sur le papier pour l'ancien joueur du Bayern, lequel n'est plus le même homme depuis sa rupture du ligament antérieur du genou gauche en septembre 2020.

4 clubs se disputent Bernat !

Cependant, à la surprise générale, l'indésirable Juan Bernat a la cote au mercato. Comme le révèle le journaliste Ekrem Konur, plusieurs formations européennes convoitent le défenseur espagnol du PSG. Selon ses informations, Valence est le mieux placé pour le moment. Le club Che est concurrencé en Liga par Las Palmas. Deux autres clubs s'intéressent à Juan Bernat : le Genoa en Italie et le Besiktas en Turquie.

🚨🆕 #PSG 🇪🇸

Valencia are leading the race to transfer Juan Bernat, with Genoa, Las Palmas and Besiktas interested. pic.twitter.com/gCdaPVaqkC — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 16, 2024

De quoi soulager le PSG qui a besoin d'une vente cet été. En effet, le contrat de Bernat à Paris s'achève en juin prochain. Avec cette bataille à 4 clubs, il y a peut-être même moyen d'en tirer un prix convenable. Ce serait une aubaine pour un joueur au salaire non négligeable. Juan Bernat touche plus de 5 millions d'euros par an au PSG. Une rémunération énorme pour celui qui a disputé à peine 60 matchs sur les 4 dernières saisons à Paris comme à Lisbonne.