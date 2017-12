PSG : Adieu Pastore et Di Maria au mercato, Emery met les pieds dans le plat

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

En stage de fin d'année au Qatar avec ses joueurs du Paris Saint-Germain, Unai Emery a profité de la trêve pour faire un point sur les dossiers Javier Pastore et Angel Di Maria.

S'il veut remplir tous ses objectifs cette saison, sachant qu'il veut remporter tous les titres nationaux et aller au moins en demi-finale de la Ligue des Champions, Unai Emery sait qu'il devra s'appuyer sur un groupe large, en quantité et en qualité. Par conséquent, l'entraîneur basque doit donner de la confiance à tous ses joueurs, même aux remplaçants. Parmi les plus déçus de leur temps de jeu à l'issue de la première partie de saison, Javier Pastore et Angel Di Maria ont notamment affiché leurs envies d'ailleurs avant le mercato d'hiver. Sauf qu'Emery compte bel et bien sur eux en 2018.

« Pastore et Di Maria ? Je leur ai parlé et je leur ai dit qu’ils étaient très importants. Il faut s’adapter à ce rôle dans l’équipe, mais ils ont tous les deux beaucoup joué. Tous les joueurs veulent jouer tous les matchs, notamment les matchs importants. Et peut-être qu’ils n’étaient pas contents de ne pas les jouer, mais ils ne me l’ont pas dit. Je suis content d’eux. Je veux qu’ils restent ici. Ils sont importants. Ils jouent aussi des matchs importants avec l’équipe. Ils peuvent l'être d’ici la fin de saison », a lancé, sur RMC, l'entraîneur parisien, qui sait pourtant qu'il va devoir se séparer de certains de ses joueurs puisque le PSG a besoin de liquidités pour rentrer dans les clous du fair-play financier de l'UEFA. Reste désormais à savoir qui seront les différents partants...