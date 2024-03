PSG ‍: Un dirigeant va tenter de diviser le clan Mbappé

Dans : PSG.

Alors que son frère Kylian s’apprête à rejoindre le Real Madrid cet été, Ethan Mbappé fait l’objet de différentes rumeurs. Et pas seulement sur son avenir en club. Le milieu du Paris Saint-Germain a l’opportunité de zapper l’équipe de France en faveur du Cameroun, le pays de son père Wilfrid.

Dans l’ombre de son frère Kylian, qui a largement alimenté la polémique avec son comportement à Monaco (0-0) vendredi, Ethan Mbappé se fait beaucoup plus discret. Le milieu du Paris Saint-Germain devra pourtant prendre des décisions importantes dans les mois à venir. Comme le capitaine de l’équipe de France, le jeune talent va se retrouver à la fin de son contrat cet été. Et pour le moment, on ignore si le petit frère de Kylian Mbappé va prolonger son contrat.

Des informations contradictoires circulent sur le sujet. En février dernier, le quotidien Le Parisien nous apprenait que le milieu gaucher souhaitait rester au Paris Saint-Germain. Puis la presse espagnole, et plus précisément l’émission El Chiringuito, a fait savoir que le clan Mbappé avait demandé au Real Madrid de recruter les deux frères. Ce que la Maison Blanche aurait accepté. Difficile de savoir où en est vraiment ce dossier. En tout cas, le titi parisien se retrouve confronté à un autre choix important pour la suite de sa carrière. Son père Wilfrid étant né à Douala, Ethan Mbappé a l’opportunité de choisir le Cameroun au détriment de l’équipe de France.

Eto'o pourrait tenter sa chance

Le président de la Fédération camerounaise Samuel Eto’o a déjà été lancé sur la question. « Ethan Mbappé ? On dit qu’il est très bon, a répondu l’ancien attaquant sur France 24. Si je l'ai sollicité pour jouer avec le Cameroun ? Ecoutez, nous on sollicite beaucoup de joueurs. Mais pour protéger tous ces joueurs, je ne vais pas les citer ici. Mais beaucoup plus que d’essayer d’avoir les binationaux, nous continuons à travailler pour rendre notre championnat attractif afin d’avoir des joueurs locaux qui mériteraient de jouer dans nos équipes nationales. » Reste à savoir si Ethan Mbappé acceptera d’abandonner l’idée de jouer avec son frère en sélection.