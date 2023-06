PSG ‍: Un départ discret pour ce défenseur oublié

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Positionné sur plusieurs dossiers du marché des transferts, le PSG s'active également pour dégraisser son effectif. Un joueur indésirable est sur le point de quitter le club de la capitale.

En attendant le début du mercato en France, le PSG patiente pour officialiser ses nouvelles recrues. Paris travaille également sur les départs des joueurs qui ne rentrent plus dans le projet. De nombreux joueurs prêtés cette saison vont revenir et Luis Campos va tenter de les vendre le plus rapidement possible. Si plusieurs éléments ont perdu leur cote sur le marché des transferts, il reste des exceptions. Comme pour le cas Juan Bernat. Selon les informations de AS, la Real Sociedad souhaite absolument se renforcer au poste de latéral gauche. La formation basque est très intéressée à l'idée de recruter le défenseur parisien. Le média espagnol affirme qu'il y a de fortes chances que Bernat quitte le PSG cet été et la Real Sociedad pourrait accueillir le joueur de 30 ans.

Bernat, un passage avec des hauts et des bas à Paris

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Juan Bernat (@juanbernat)

Doublure de Nuno Mendes cette saison, Juan Bernat a profité des blessures du Portugais pour retrouver du temps de jeu. Le numéro 14 parisien a disputé 36 matchs pour 2 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. En cinq saisons passées au PSG, Bernat aura réalisé un passage mitigé avec quelques buts très importants en Ligue des Champions, contre Naples, Liverpool, Manchester United, le Borussia Dortmund ou le RB Leipzig mais aussi plusieurs blessures. Bon sans jamais être exceptionnel, Juan Bernat a l'occasion de revenir au pays, 10 ans après avoir quitté le FC Valence. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Paris, l'ancien défenseur du Bayern Munich est évalué à 12 millions d'euros sur le site Transfermarkt. Le PSG qui avait déboursé 5 millions d'euros pour s'offrir ses services en 2018, peut faire une plus-value sur la vente d'un joueur qui ne rentre plus dans les plans de la direction parisienne.