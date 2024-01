PSG ‍: Un départ de dernière minute validé ‍!

Présenté comme un talent brut du centre de formation du Paris Saint-Germain, Noha Lemina n'a pas réussi à s'imposer. Prêté six mois à la Sampdoria, le milieu de terrain se dirige cette fois vers la Premier League.

Prêté au début de la saison à la Sampdoria de Gênes, Noha Lemina n'a pas connu la meilleure expérience, avec seulement une apparition en Serie B. Désireux de trouver un point de chute, le milieu de terrain avait des contacts avancés avec Amiens, pensionnaire de Ligue 2, en course pour la montée. Mais d'après les informations de Fabrizio Romano, le joueur encore sous contrat avec le PSG va signer à Wolverhampton, là où son frère évolue. Le joueur de 18 ans sera prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat intégrée dans le deal. Noha Lemina aura l'occasion de se développer dans un championnat rude mais avec l'aide de son grand frère Mario Lemina, déjà indispensable aux Wolves.

🟠🐺 Noha Lemina, on the verge of joining Wolves on loan with buy option from PSG. ⤵️ https://t.co/HWgYVbSCDl