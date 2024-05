PSG ‍: Un défenseur algérien s'approche de Paris ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ce n’était pas prévu, mais le PSG va devoir recruter un latéral gauche cet été après la grave blessure de Lucas Hernandez. A ce poste, un joueur algérien de Premier League a tapé dans l’oeil de Luis Campos.

La blessure de Lucas Hernandez, victime d’une rupture des ligaments croisés, a ouvert un nouveau dossier pour le Paris Saint-Germain à l’approche du mercato. Ce n’était initialement pas dans les plans du club de la capitale, mais le recrutement d’un latéral gauche apparait désormais comme une nécessité. Et pour cause, Layvin Kurzawa est parti (fin de contrat) tandis que le titulaire du poste Nuno Mendes reste très fragile physiquement. Luis Campos et Luis Enrique étudient en toute logique les possibilités au poste de latéral gauche et selon les informations du site Fennec Football, un joueur a tapé dans l’oeil du binôme parisien.

Le média algérien affirme que le Paris Saint-Germain est très intéressé par Rayan Aït-Nouri, ancien joueur du SCO d’Angers et qui sort d’une saison très consistante à Wolverhampton avec 38 matchs disputés toutes compétitions confondues. Latéral gauche très offensif également capable de jouer un cran plus haut et même au milieu de terrain, l’international algérien de 22 ans, sous contrat avec les Wolves jusqu’en 2026, suscite un réel intérêt de la part du PSG.

Rayan Aït-Nouri au PSG, un deal signé Jorge Mendes ?

Cette piste soumise par Luis Campos a d’ores et déjà été validée par Luis Enrique, qui apprécie les facilités techniques de Rayan Aït-Nouri et qui estime que ce dernier dispose d’une grosse marge de progression. Le prix du transfert est néanmoins un mystère car aucune information n’a filtré à ce sujet. En 2021, Wolverhampton avait misé 11 millions d’euros sur Rayan Aït-Nouri et nul doute que sa valeur a doublé voire triplé après trois saisons en Premier League. Un homme pourrait en tout cas faciliter le transfert de l’Algérien vers le Paris Saint-Germain : Jorge Mendes, qui n’est autre que l’agent de l’ancien défenseur du SCO et qui dispose des entrées nécessaires au PSG et à Wolverhampton pour que tout se déroule pour le mieux.