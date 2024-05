PSG ‍: Ugarte impressionne, c’est l’énigme du mercato

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après un début de saison étincelant, Manuel Ugarte a disparu des plans de Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne s’opposera sûrement pas au départ du milieu uruguayen dont la cote ne cesse de grimper chez les cadors de Serie A.

Drôle de trajectoire pour Manuel Ugarte. D’abord critiqué avant même d’avoir fait ses preuves au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain était victime du prix dépensé pour son transfert (60 millions d’euros) l’été dernier. L’ancien joueur du Sporting Lisbonne avait ensuite répondu avec des performances de haut niveau pour ses débuts. Impressionnant à la récupération, le renfort estival ressemblait au chaînon manquant du club francilien. A savoir ce milieu défensif tant recherché depuis le départ de Thiago Motta en 2018.

Mais ça, c’étant avant que Luis Enrique ne s’aperçoive de ses limites sur le plan technique. Manuel Ugarte a subitement disparu des plans de l’entraîneur parisien. A tel point qu’on ne serait pas surpris de le voir apparaître parmi les indésirables de l’Espagnol cet été. Pour rappel, le Paris Saint-Germain serait à la recherche d’un milieu de terrain plus habile à la relance. Insuffisant pour convaincre l’international uruguayen qui a clairement fait savoir qu’il ne souhaitait pas bouger. Pas même en apprenant son étonnante cote sur le marché italien.

Un troisième cador débarque pour Ugarte

En effet, les cadors de Serie A se bousculent pour Manuel Ugarte ! La Gazzetta dello Sport avait déjà révélé la présence de la Juventus Turin et du Milan AC sur la piste menant au Parisien. Et maintenant, le Corriere dello Sport ajoute le Napoli parmi ses courtisans. Il n’empêche que le Paris Saint-Germain aura du mal à récupérer la somme dépensée sur Manuel Ugarte. Les clubs intéressés devraient plutôt privilégier un prêt pour le milieu sous contrat jusqu’en 2028. Pas sûr que le champion de France et son joueur y soient favorables.