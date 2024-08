PSG ‍: Ugarte et Sancho, Paris compte sur lui

Avant la clôture du marché des transferts dans quelques jours, Manuel Ugarte devrait bel et bien quitter le Paris Saint-Germain pour s'engager avec Manchester United. Un ancien du PSG est d'ailleurs à la baguette.

Décidément, le dossier Manuel Ugarte ne trouve aucune fin. Depuis plusieurs jours, un accord semblait enfin trouvé pour le départ du milieu de terrain uruguayen. Ce dernier, après une seule petite saison au Paris Saint-Germain, va prochainement s'engager avec Manchester United. Pour autant, les négociations s'éternisent. Le PSG a besoin de vendre ce joueur qui ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique tandis que les Red Devils doivent à tout prix remplacer Scott McTominay, en partance pour le Napoli. Le temps est long, pourtant, un ancien du club parisien est à la baguette pour tenter de finaliser ce dossier.

🚨Jean-Claude Blanc is the KEY FACTOR in negotiations with PSG for Manuel Ugarte.



Keep in mind that PSG are still interested in Jadon Sancho, and also Sancho would prefer a move to PSG before Juventus or any other team…



Last week of the transfer window starts today… 👀🔥#MUFC pic.twitter.com/H25R28IPsg