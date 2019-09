PSG : Tuchel titillé, on s'éclatait plus avec Laurent Blanc

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis l’élimination contre Manchester United en mars dernier, le Paris Saint-Germain déçoit terriblement dans le jeu. En effet, c’est comme si quelque chose s’était cassé au moment où les Anglais ont éliminé Paris au Parc des Princes en huitième de finale de la Ligue des Champions. Thomas Tuchel ne parvient pas à trouver les solutions pour refaire de Paris une équipe flamboyante, et cela commence à devenir gênant selon Stéphane Bitton. D’autant que sur France Bleu Paris, le journaliste a été jusqu’à regretter l’époque où Laurent Blanc était sur le banc du PSG.

« De la pression sur Thomas Tuchel ? Il est attendu et observé… Je ne m’explique toujours pas comment il a pu perdre le fil depuis le 6 mars dernier… alors qu’il avait tout en main avec sa calino-thérapie. Tout d’un coup, il n’a plus eu la même influence sur son groupe. On n’a plus retrouvé ce que le PSG avait été capable de faire contre Naples et Liverpool. J’ai envie de retrouver le plaisir que j’avais quand Laurent Blanc était l’entraîneur du PSG. Ça jouait bien, c’était sympa à regarder parce que le PSG développait du jeu. Paris a tous les ingrédients pour être un collectif qui ne dépend pas de Mbappé, Neymar, ou Di Maria » a commenté le journaliste, qui met à peine la pression sur Thomas Tuchel avec ce genre de déclaration…