PSG : Tuchel sort sa cravache, Paris qui rigole c'est fini !

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel a toujours semblé être proche de son vestiaire, on l'avait rapidement compris lors du Trophée des Champions 2018 lorsque le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain avait fini sous une douche de Champagne versé par ses joueurs devant la presse. Et depuis, l'Allemand a persisté dans cette image de coach très sentimental, ses câlins à Neymar étant restés dans les mémoires. Mais si l'on croit RMC, cette époque est peut-être révolue au PSG, Thomas Tuchel semblant avoir jugé que son attitude était totalement contre-productive. Ce qui est certain c'est qu'au lendemain du nul contre Nice, le coach du Paris SG a sabré un jour de congé accordé à son effectif.

Et selon Loïc Tanzi, ce n'est que le début de ce qui attend désormais les footballeurs parisiens. « L’Allemand est un peu plus distant avec ses joueurs et scrute le comportement de ses hommes à l’entraînement. Le constat est simple pour les dirigeants: il faut mettre les joueurs devant les responsabilités. C’est à ce niveau que se situera le chantier le plus important cet été. Thomas Tuchel et Antero Henrique ne souhaitent conserver que des joueurs qui ont montré du caractère », explique le journaliste. Cependant, si Thomas Tuchel serre la vis à ses joueurs, reste à savoir s'il le fera également pour la totalité de son effectif, et notamment ses stars, à qui il a laissé pas mal de choses depuis sa signature l'été dernier.