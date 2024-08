PSG ‍: Trois recrues en 12 jours, l'ouragan arrive à Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le championnat reprend dans douze jours pour le PSG avec le déplacement au Havre et d’ici cette échéance, Luis Enrique espère pouvoir compter sur deux à trois recrues. Un sacré défi pour la direction parisienne.

Le mercato du Paris Saint-Germain est pour l’instant très calme, un peu trop aux yeux de Luis Enrique, qui commence doucement à perdre patience. L’entraîneur espagnol garde une totale confiance en ses dirigeants, mais il aimerait logiquement que tout se décante un peu plus vite alors que le championnat reprend ses droits dans douze jours avec un déplacement au Havre pour le club de la capitale. La question brûlante du moment est de savoir sur combien de recrues Luis Enrique pourra-t-il compter pour le premier match officiel de la saison. Joao Neves sera de la partie puisque l’officialisation du transfert de l’international portugais en provenance du Benfica Lisbonne est intervenu il y a quelques heures.

Pour le reste, difficile de se prononcer même si sur X, le compte insider PSG Inside Actu s’est mouillé en indiquant que l’ancien sélectionneur de la Roja voulait avoir deux à trois recrues dans son effectif d’ici la reprise de la Ligue 1 le 16 août. « Le Paris Saint-Germain espère officialiser deux ou trois recrues avant le début du championnat.. ils sont conscients des différents obstacles qu'ils ont eu depuis ce début de mercato, mais tout commence à se goupiller. Neves, ça n'est question de jours ou d'heures... C'est juste, quelques formalités administratives. Pour Sancho, ça s'active, Doué n'a pas encore donné de réponse à aucun club, il y'a eu, une proposition pour un défenseur etc… » a publié le compte insider, certain que les choses vont avancer dans le bon sens désormais et que Luis Enrique devrait être comblé assez vite.

C’est ce que l’on espère du côté du Paris Saint-Germain, où ce mercato très calme a tendance à inquiéter les supporters. Pour rappel, le championnat reprend dans douze jours et pour l’instant, le champion de France en titre a officialisé une seule recrue depuis le début du mercato, un gardien remplaçant, Matvey Safonov. Pas vraiment de quoi renforcer l’équipe à la disposition de Luis Enrique, surtout quand on sait qu’un certain Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid.