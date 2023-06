PSG ‍: Trahi par Mbappé, Luis Campos en grand danger

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Arrivé il y a un an au PSG en raison de sa proximité avec Kylian Mbappé, de son historique avec Christophe Galtier et de sa réussite sur le mercato, Luis Campos a fait un bide sur toute la ligne, surtout maintenant que l'attaquant vedette du Paris SG a pris la parole.

Les choses vont très vite dans le football et encore plus quand cela concerne le PSG. La vérité d’un été est rarement celle du suivant, et à part Nasser Al-Khelaïfi qui possède un totem d’immunité en raison de sa proximité avec l’Emir, absolument personne n’est intouchable. Jusqu’à il y a peu, Kylian Mbappé semblait capable de faire la pluie et le beau temps, demandant même selon certaines sources proches du club, que Neymar s’en aille loin de Paris en raison de son attitude. Désormais, l’attaquant français n’est plus considéré comme invendable, même si le Qatar le conservera probablement encore une saison, par la force des choses. C’est surtout son attitude qui dérange au sein de l’état-major parisien, où on se demande bien, si tout était parfaitement compris et logique selon lui de rester jusqu’au bout de son contrat, pourquoi il s’est donné la peine de le faire savoir par le biais d’une lettre adressée au PSG et dont les médias ont eu la primeur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

En tout cas, le ton a changé et l’idylle entre Mbappé et le PSG n’est plus aussi fringuante. Et il y a un homme qui pourrait finir par en faire les frais. Il s’agit de Luis Campos. Homme fort de l’AS Monaco en 2017, le Portugais avait vu Paris lui offrir les clés du camion à la demande de l’ancien monégasque. Responsable des achats, il n’a pas convaincu et a donc perdu beaucoup de crédit en un an. Les paris Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler, Fabian Ruiz ou Nordi Mukiele se sont avérés des échecs, et tout ce beau monde a fait bien pâle figure quand les matchs de Ligue des Champions étaient au rendez-vous.

Pas vraiment du grand Mendes pour le PSG

Un affaiblissement qui est en train de se transformer en écroulement pour Luis Campos, qui voit Mbappé faire son chemin sans vraiment mettre le PSG en valeur avec ses récentes sorties, notamment lorsqu’il indique dans la presse italienne que Paris n’était pas armé pour aller bien loin en Coupe d’Europe. Ainsi, selon A Bola, Luis Campos ne possède plus vraiment l’appui de la famille Mbappé, et non plus celui des supporters et des observateurs, qui estiment que le Portugais fait surtout du business avec Jorge Mendes, sans vraiment penser au bien du PSG. Le portail italien TMW confirme que cela chauffe pour le dirigeant portugais, et que le coup de semonce pourrait tout simplement venir du Qatar. A Doha, on n’a pas aimé la façon dont le mercato a été géré, y compris l’hiver dernier quand Milan Skriniar n’a finalement pas signé, laissant Christophe Galtier bricoler en défense pour les gros matchs, avec les pépins physiques de Marquinhos et surtout Presnel Kimpembe. Alors que le mercato parisien semble déjà prêt à démarrer dès qu’un entraineur sera nommé, Luis Campos pourrait rejoindre Christophe Galtier dans la liste des victimes de la saison ratée du PSG.