PSG : Thierry Henry envoie Wijnaldum à Arsenal

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Georginio Wijnaldum pourrait déjà quitter le PSG en janvier, quelques mois seulement après son arrivée en provenance de Liverpool. Le Néerlandais est notamment convoité par Arsenal et l'ancienne légende du club Thierry Henry valide cette idée.

L'aventure de Georginio Wijnaldum au PSG pourrait s'achever juste après avoir démarré. Le Néerlandais est arrivé cet été libre en provenance de Liverpool. Après cinq années chez les Reds et un sacre en Ligue des Champions, il était attendu comme le joueur qui ferait passer un cap au milieu parisien. Mais, depuis son arrivée à Paris, tout le monde reste sur sa faim avec Wijnaldum. Le milieu oranje peine à être transcendant sur le terrain, à influer positivement le jeu parisien. Surtout, le Néerlandais ne se sent pas heureux dans la capitale et envisage déjà de rebrousser chemin vers l'Angleterre.

Arsenal proche d'obtenir Wijnaldum, Henry valide

En effet, Arsenal et Mikel Arteta sont très intéressés par le profil de Georginio Wijnaldum et voudrait l'amener à Londres cet hiver. Un retour en Angleterre que le joueur batave et son agent envisagent depuis quelques semaines, et qui selon le site FourFourTwo est sur le point d'aboutir dans les prochains jours. Une perspective qui réjouit de nombreux spécialistes des Gunners comme Thierry Henry. Selon l'ancien attaquant du club, le Néerlandais reste un très bon joueur qui ferait l'affaire d'un club comme Arsenal. Même si ses dernières prestations en club ont déçu, Henry pense que Wijnaldum a juste besoin d'un environnement plus adéquat. « Ce n'est pas un mauvais joueur. Vous ne devenez pas mauvais en deux mois. Je l'ai vu jouer pour les Pays-Bas, il est toujours bon mais il a besoin de structure. Un joueur comme ça a besoin d'être structuré », a t-il indiqué à RMC Sport. Le Néerlandais évoluait dans ce genre de club structuré à Liverpool, un environnement que Mikel Arteta peut lui redonner avec l'actuel quatrième de Premier League.