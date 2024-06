PSG ‍: Théo Hernandez, le transfert exigé par Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato approche à grands pas et au PSG, Luis Enrique rêve d’attirer Théo Hernandez, sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2026.

Après une première saison plutôt convaincante au Paris Saint-Germain, Luis Enrique souhaite mettre la main sur le mercato du club parisien. Bonne nouvelle, il s’entend à merveille avec le coordinateur sportif Luis Campos et les deux hommes sont au travail dans l’optique du mercato, où les chantiers seront nombreux dans la capitale française. La succession de Kylian Mbappé va occuper les dirigeants parisiens, mais pas uniquement. Ceux-ci souhaitent également renforcer le secteur défensif de l’équipe. L’idée est de recruter un défenseur central jeune et prometteur pour épauler Marquinhos et la priorité se nomme toujours Leny Yoro. Un latéral gauche est également ciblé afin de compenser la blessure de Lucas Hernandez et anticiper un éventuel pépin avec Nuno Mendes.

A ce poste, Luis Enrique a une idée très précise du joueur qu’il souhaite accueillir. A en croire les informations du compte insider PSG Inside Actu, l’entraîneur espagnol rêve de s’offrir les services de Théo Hernandez. Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2026, le défenseur de l’Equipe de France est la priorité du club parisien. L’ancien sélectionneur de la Roja adore Nuno Mendes mais redoute une nouvelle blessure de l’international portugais, dont le physique est très capricieux. Le compte insider ajoute que lorsqu’il sera revenu de blessure, Lucas Hernandez sera installé en défense centrale, son poste préférentiel aux yeux de Luis Enrique.

Luis Enrique veut recruter Théo Hernandez au PSG

L’idée de l’entraîneur parisien est donc de recruter Théo Hernandez afin d’associer les deux frères à long terme. Reste que dans les rangs milanais, on ne l’entend pas de cette oreille et on ne souhaite pas vendre l’un des meilleurs joueurs de l’effectif, d’autant plus que Théo Hernandez est désormais le vice-capitaine de l’AC Milan. La question est maintenant de savoir si en cas d’offre au-dessus du marché, le PSG a une chance de rafler la mise pour recruter le natif de Marseille, estimé à 60 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Sur le papier, il est en tout cas certain que la piste Théo Hernandez a de quoi plaire et ce ne sont sans doute pas les supporters parisiens qui diront le contraire. D'autant que le profil de l'arrière gauche milanais colle totalement avec ce que recherche Luis Enrique, à savoir des latéraux très offensifs et capables d'être décisifs régulièrement.