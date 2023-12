PSG ‍: Tenas fait oublier Donnarumma, le match est lancé ‍!

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Suite à l'expulsion de Gianluigi Donnarumma contre Le Havre, Arnau Tenas a connu son premier match avec le Paris Saint-Germain. Malgré la pression sur ses épaules, l'Espagnol a tenu son rang et a rassuré tous les supporters parisiens.

Déjà critiqué pour sa passivité contre Newcastle en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarmma a trouvé un autre moyen de s'attirer la foudre des fans du PSG. Coupable d'une sortie hasardeuse sur Casimir, le portier italien a logiquement écopé d'un carton rouge. Arnau Tenas a ainsi pris la place dans les buts parisiens pour la première fois de la saison, mais également pour son premier match en carrière. Le joueur de 22 ans n'avait évolué qu'avec l'équipe B du FC Barcelone jusqu'ici. Arnau Tenas a tout de même été très rassurant et s'est imposé devant toutes les tentatives des joueurs du Havre, y compris plusieurs arrêts difficiles. Sur X (ex-Twitter), les supporters du club de la capitale sont unanimes sur la prestation de l'Espagnol.

Arnau Tenas marque des points, les supporters sont ébahis

#HACPSG

Tenas c’est :

- Bon balle au pied

- Bon sur sa ligne

- Bon jeu avec les mains

Mais qu’est-ce qu’il ne sais pas faire ????? pic.twitter.com/sy4BmSN0Jo — lélé ❤️💙 (@Julien_27LS) December 3, 2023

« Premier match professionnel et Arnau Tenas est plus rassurant que Donnarumma », « Tenas c’est, bon balle au pied, bon sur sa ligne, bon jeu avec les mains. Mais qu’est-ce qu’il ne sait pas faire ? », « La rentrée fracassante d’Arnau Tenas », « Arnau Tenas va mettre l’horrible Donnarumma sur le banc », « Tenas est un meilleur gardien que Donnarumma », « Mais Arnau Tenas il est trop fort ? », « Arnau Tenas est tellement meilleur que Pau Lopez c’est une dinguerie. » Voici des messages relayés en masse par les supporters du PSG, qui ont félicité le gardien pour sa première encourageante sous le maillot de Paris. Avec la suspension de Donnarumma pour le prochain match de la Ligue 1 contre le FC Nantes, Arnau Tenas va certainement conserver sa place dans les buts et s'offrir sa première titularisation le samedi 9 décembre, à l'occasion de la 15e journée du championnat. L'occasion de confirmer après une bonne première et pourquoi de changer la hiérarchie jusqu'à présent immuable au PSG ?