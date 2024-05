PSG ‍: Surprise, la piste Rafael Leao relancée

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un joueur offensif de couloir lors du mercato, le PSG cible prioritairement Khvicha Kvaratskhelia. Mais à la surprise générale, le club parisien n’exclut pas la piste Rafael Leao.

Auteur d’une belle saison à l’AC Milan avec 15 buts et 14 passes décisives, Rafael Leao est un joueur courtisé sur le marché des transferts. Il faut dire que malgré une certaine irrégularité, l’international portugais reste l’un des joueurs les plus prometteurs d’Europe à son poste. Il y a quelques temps, l’ancien Lillois était annoncé avec plus ou moins d’insistance du côté du Paris Saint-Germain, où un certain Luis Campos le connait très bien pour avoir été à l’origine de sa venue au LOSC en provenance du Sporting Portugal en 2018.

Les exigences financières de l’AC Milan ont finalement éloigné Rafael Leao du PSG, qui cible en priorité Khvicha Kvaratskhelia pour remplacer Kylian Mbappé, et qui reste également à l’affût dans le dossier Luis Diaz. A priori, ces deux dossiers sont moins onéreux que celui de Rafael Leao et il n’y a donc aucune raison évidente pour que Paris soit de nouveau intéressé par l’attaquant de l’AC Milan. C’est pourtant le cas selon Tutto Mercato Web, qui affirme sur son site que le PSG a relancé son intérêt pour recruter Rafael Leao lors du mercato estival.

Les noms de Victor Osimhen, Marcus Rashford et Bernardo Silva sont également cités en plus bien sûr de celui de Khvicha Kvaratskhelia. Selon le média italien, tous ces joueurs offensifs figurent dans la short-list de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos dans l’optique de renforcer le secteur offensif du PSG la saison prochaine. Il n’est évidemment pas question de tous les recruter mais selon les refus des uns et des autres, il n’est pas exclu que Paris accélère pour Rafael Leao ou pour Rashford par exemple, alors que leurs noms n’étaient plus cités dans la capitale française ces derniers temps. Reste maintenant à voir si le club parisien galèrera par exemple à boucler le dossier Khvicha Kvaratskhelia, ce qui pourrait impliquer un retour au tout premier plan de la piste Rafael Leao. Ce qui ne serait sans doute pas pour déplaire à Luis Campos, qui en faisait initialement son plan A.